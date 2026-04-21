A Montserrat del Castillo no le hizo gracia hablar tanto de su novio en De boca en boca: esto reclamó

Montserrat del Castillo evidenció bastante incomodidad este martes en De boca en boca debido al montón de preguntas que le hicieron en vivo sobre su nuevo galán.

Montserrat del Castillo reclamó en De boca en boca tras tantas preguntas sobre su nuevo galán. (Montserrat Del Castillo/Montserrat del Castillo)

La presentadora del programa farandulero de Teletica confirmó el domingo a La Teja que tiene novio, oportunidad que se dio año y medio después de la separación de su exmarido, el chef mexicano Jhona Monroy.

Este martes, en el programa de canal 7, Montse habló más sobre el momento que vive e incluso dio a conocer que su nueva pareja se llama Gustavo.

Del Castillo habló sobre su nueva relación en respuesta a preguntas que le hicieron sus compañeros María Fernanda León y Diego Piñar, este último jefe y productor del programa.

Sin embargo, las preguntas que ambos le plantearon a Montse fueron tantas que en un momento del programa la guapa pegó el grito al cielo y les reclamó.

“¿No eran tres preguntas?”, se quejó Del Castillo frente a las cámaras del programa que también presenta.

Esa fue la reacción de Montserrat luego de que María Fernanda León le preguntara si hubo dificultades en darle una nueva oportunidad al amor.

“Perdón, yo estoy conversando aquí. Siento que Diego (Piñar) ahorita se trae el pan y el café”, afirmó María Fernanda tras el reclamo de Montse.

Diego, por su parte, expresó: “Yo hasta ahora me estoy enterando de todas estas cosas. Yo me alegro particularmente de que estás en una relación y te sentís en paz y qué bonito disfrutar esas mariposas”.

Montse le puso punto final al tema diciendo: “Es bonito (sentir mariposas). Tómense su tiempo, vivan lo que tengan que vivir, aprendan lo que tengan que aprender y cuando llega el tiempo cuando usted menos lo busque, puede aparecer alguien que las quiera, respete y valore, que es lo más importante”.

Inmediatamente, María Fernanda pasó la página y se fueron a una noticia internacional.