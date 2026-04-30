Tras días de incertidumbre, Mailo el panadero recibió una noticia que le tocó el alma

En los últimos días se generó conversación en torno a la clausura de la panadería de Mailo Pana, ubicada en Gravilias de Desamparados.
El cierre estuvo relacionado con varios aspectos de infraestructura, entre ellos la falta de una perilla, problemas en el sistema de gas y una rampa que no cumplía con las medidas requeridas.
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Estas condiciones obligaron a suspender temporalmente la operación del negocio mientras se realizaban los ajustes necesarios para cumplir con la normativa.
Reapertura tras cumplir requisitos
Ante este escenario, el empresario, cuyo nombre es Antonio Cerdas, se enfocó en resolver la situación, invertir recursos y reorganizar su negocio. Este jueves anunció que logró reabrir tras obtener permiso para retomar operaciones.
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“Hoy logramos la meta… Hoy tenemos en nuestras manos el Permiso de Salud. Después de días duros, de esfuerzo, inversión, trabajo y mucha constancia… lo hemos logrado.
“No ha sido fácil, pero cada sacrificio valió la pena. Le doy gracias primeramente a Dios por darme la fuerza, la sabiduría y también los medios para poder solventar esta etapa tan importante. Esto representa orden, compromiso, crecimiento y el deseo de hacer las cosas bien”, expresó Mailo por medio de un video en su cuenta de TikTok.
Agradecimiento a clientes
Además, Mailo aprovechó para agradecer a sus clientes por el respaldo durante este proceso, destacando el apoyo recibido.
@mailopana
Hoy logramos la meta… 🙌💛 Hoy tenemos en nuestras manos el Permiso de Salud 🤝📄✨ Después de días duros, de esfuerzo, inversión, trabajo y mucha constancia… lo hemos logrado 🙏 No ha sido fácil, pero cada sacrificio valió la pena 💛 Le doy gracias primeramente a Dios por darme la fuerza, la sabiduría y también los medios para poder solventar esta etapa tan importante 🙌 Esto representa orden, compromiso, crecimiento y el deseo de hacer las cosas bien 🤝 También gracias a cada uno de mis estimados clientes, porque con su apoyo y preferencia hoy seguimos avanzando y cumpliendo metas 💛 Y gracias a usted, mi amigo, que siempre está con un like, un comentario y buenas vibras 🙏 Seguimos adelante, con más ganas que nunca 🙌✨ 📍 200 metros sur de la estación de policía en Gravillas de Desamparados 📲 WhatsApp: +506 8704 9864 📱 Facebook: Mailo Pana 🚗 Waze: Panadería, Repostería Mailo’s Pizza 🛵 Uber Eats: Mailopana ¡Aquí seguimos trabajando para servirles mejor! 💛 #permisodesalud #metaalcanzada #agradecimiento #emprendimiento #panadería♬ sonido original - Mailo's