Esta es la estrategia que está usando Mailo para levantar su negocio tras la clausura de su panadería

Mailo salió a las calles de San José para ofrecer degustaciones y atraer nuevos clientes. (Alonso Tenorio)

Si usted ha seguido el caso de Mailo, sabe que su panadería sigue clausurada, pero eso no significa que se haya quedado quieto.

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Mientras termina de cumplir con todos los requisitos para reabrir (incluyendo la reciente instalación completa del sistema de gas), el creador decidió moverse y empezar a trabajar en una estrategia para levantar su negocio desde ya.

Y no se complicó: se fue directo a la calle.

Mailo empezó a aplicar una técnica que, según él mismo asegura, le ha dado resultados: ofrecer degustaciones gratuitas para enganchar nuevos clientes.

El creador asegura que regalar pruebas de sus productos le ha funcionado para conectar con la gente. (mailo/mailo)

La panadería sigue clausurada, pero ya completó la instalación del sistema de gas (mailo/mailo)

“Seamos sinceros, para mantener una venta estable siempre necesitamos atraer clientes nuevos, ¿y cómo lo hacemos? Dejando que prueben lo bueno que tenemos”, explicó.

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El creador incluso salió a diferentes puntos de San José para repartir productos, entre ellos arroz con leche, buscando conquistar a la gente desde la primera cucharada.

Un gancho directo al cliente, lejos de solo vender, Mailo tiene claro que lo suyo va más allá.

“Esto no solo es vender… es conectar con las personas, es generar confianza y hacer que vuelvan”, aseguró.

Según explicó, esta estrategia le ha permitido acercarse a potenciales clientes y empezar a construir una base que podría ser clave una vez que logre reabrir su panadería.

El objetivo es claro: que la gente pruebe, le guste y regrese cuando el negocio vuelva a operar con normalidad.

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Un negocio que sigue en pausa

Todo esto ocurre mientras su panadería continúa clausurada, situación que lo ha obligado a reinventarse.

Eso sí, no todo son malas noticias.

Hace pocos días confirmó que ya logró completar la instalación del sistema de gas, uno de los requisitos más importantes para poder volver a abrir.

“Ha sido un reto titánico… en lo económico, en el tiempo y en el esfuerzo humano, pero hoy podemos decir: se logró”, contó.

El sistema incluye sensores, reguladores y mecanismos de seguridad que no solo le permitirán operar, sino también garantizar condiciones adecuadas para su equipo y clientes.

Mailo asegura que sus clientes lo están apoyando mucho luego del asalto

Paso a paso

Aunque todavía no hay una fecha oficial de reapertura, Mailo dejó claro que no piensa rendirse.

“Seguimos creciendo, mejorando y aprendiendo paso a paso”, dijo, agradeciendo además el apoyo que ha recibido en medio de todo el proceso.

Mientras tanto, seguirá apostando por estrategias como las degustaciones para mantenerse vigente y listo para cuando finalmente pueda volver a abrir las puertas de su panadería.