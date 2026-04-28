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Mailo sigue con su panadería clausurada, pero dio una gran noticia

El creador confirmó que su negocio continúa cerrado, pero ya logró completar una mejora fundamental para volver a operar

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Por Hillary Chinchilla Marín

La panadería de Mailo continúa clausurada; sin embargo, el creador compartió una noticia positiva al confirmar que ya finalizaron la instalación del sistema de gas, un requisito clave para avanzar hacia la reapertura.

A través de sus redes sociales, Mailo explicó que el negocio ya cuenta con una instalación de gas completa y segura, tras un proceso que implicó múltiples esfuerzos.

“Hoy tenemos lista la instalación de gas… ha sido un reto titánico… en lo económico, en el tiempo y en el esfuerzo humano, pero hoy podemos decir: se logró”, indicó.

El sistema incluye reguladores, llaves de paso, sensores de gas y otros mecanismos de seguridad, necesarios para el correcto funcionamiento de la panadería.

Seguridad y compromiso

Mailo, el panadero más famoso en Tiktok relata lo que ocurrió luego del asalto que sufrió
El creador confirmó que su negocio continúa cerrado, pero ya logró completar una mejora fundamental para volver a operar. (Silvia Coto/cortesía)

El creador destacó que esta mejora no solo permitirá operar, sino también garantizar condiciones adecuadas para todos.

Esto no solo beneficia el negocio… también protege a nuestro equipo de trabajo y a cada uno de nuestros estimados clientes”, señaló.

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Asimismo, resaltó que cada esfuerzo realizado forma parte de un proceso de crecimiento y aprendizaje.

A la espera de reapertura

Aunque la panadería sigue clausurada, este avance representa un paso importante hacia su reapertura. Mailo aseguró que continuará trabajando para cumplir con todos los requisitos.

“Seguimos creciendo, mejorando y aprendiendo paso a paso”, expresó, además de agradecer el apoyo recibido.

Panaderia Mailos Desamparados
05/11/2024 Panaderia Mailos en Gravilas Desamparados el dueño Danilo Cerdas Fallas. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)
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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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