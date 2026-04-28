Mailo sigue con su panadería clausurada, pero dio una gran noticia

La panadería de Mailo continúa clausurada; sin embargo, el creador compartió una noticia positiva al confirmar que ya finalizaron la instalación del sistema de gas, un requisito clave para avanzar hacia la reapertura.

A través de sus redes sociales, Mailo explicó que el negocio ya cuenta con una instalación de gas completa y segura, tras un proceso que implicó múltiples esfuerzos.

“Hoy tenemos lista la instalación de gas… ha sido un reto titánico… en lo económico, en el tiempo y en el esfuerzo humano, pero hoy podemos decir: se logró”, indicó.

El sistema incluye reguladores, llaves de paso, sensores de gas y otros mecanismos de seguridad, necesarios para el correcto funcionamiento de la panadería.

Seguridad y compromiso

El creador confirmó que su negocio continúa cerrado, pero ya logró completar una mejora fundamental para volver a operar. (Silvia Coto/cortesía)

El creador destacó que esta mejora no solo permitirá operar, sino también garantizar condiciones adecuadas para todos.

“Esto no solo beneficia el negocio… también protege a nuestro equipo de trabajo y a cada uno de nuestros estimados clientes”, señaló.

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Asimismo, resaltó que cada esfuerzo realizado forma parte de un proceso de crecimiento y aprendizaje.

A la espera de reapertura

Aunque la panadería sigue clausurada, este avance representa un paso importante hacia su reapertura. Mailo aseguró que continuará trabajando para cumplir con todos los requisitos.

“Seguimos creciendo, mejorando y aprendiendo paso a paso”, expresó, además de agradecer el apoyo recibido.