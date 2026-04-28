Danny CR “calló bocas” tras su salida de Los 40 y reveló por qué decidió irse

Danny CR respondió a quienes aseguraban que El Desayuno 40 no tenía audiencia.

Danny CR no se quedó callado tras su salida de Los 40 y este lunes respondió directamente a quienes aseguraban que su programa no tenía audiencia.

Danny Álvarez, compartió en sus redes sociales una imagen con datos de alcance de la emisora, donde se indica que Los 40 se consolidó como la radio juvenil más escuchada del país en el segmento de personas entre 18 y 34 años.

Según la publicación compartida, la emisora registra un alcance de 123.708 escuchas y 54.698 usuarios en streaming.

“Aquí les dejo un dato para quienes dijeron que no teníamos audiencia. Somos muchos y estamos todos locos”, escribió el comunicador.

El mensaje llega pocos días después de anunciar el cierre de su ciclo en la emisora tras casi siete años al aire, noticia que generó una ola de reacciones entre oyentes y figuras del medio.

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Captura (captua/captura)

Confesó por qué decidió irse

Además de responder a las críticas, Danny también abrió su corazón y explicó que su salida no fue sencilla, ya que sentía un cariño enorme por la emisora.

“Es difícil para mí porque amaba Los 40”, confesó.

Sin embargo, aseguró que dentro de la empresa había decisiones con las que no coincidía y que eso terminó pesando en su decisión de dar un paso al costado.

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“Hay gente que toma las decisiones ahí arriba y lo que ellos digan es lo que se hace. Yo no estaba de acuerdo con muchas cosas que ellos pensaban o decían y por eso decidí renunciar para buscar un camino profesional por mi parte”, expresó.

El locutor también aprovechó para agradecer el apoyo que ha recibido tras hacer pública su salida.

“Agradecer por la buena vibra de todo lo que está pasando. Me llevo el cariño de la gente, de excompañeros y de los oyentes”, comentó.

No dejará sola a su audiencia

Danny CR dejó claro que no piensa desaparecer de las mañanas ni abandonar a la audiencia que lo acompañó durante años.

Incluso, contó que ya empezó a trabajar en un nuevo proyecto y abrió una encuesta para que la misma gente le ayude a escoger el nombre del programa que quiere lanzar próximamente.

La salida del querido locutor se dio en medio de cambios dentro de Multimedios Costa Rica, empresa que recientemente sacó del aire El Desayuno 40, espacio que conducía el locutor.

Aunque el programa llegó a su fin, él continuará trabajando por servicios profesionales mientras define su futuro profesional.

Por ahora, lo único que parece claro es que Danny CR no piensa quedarse quieto y que su comunidad de seguidores sigue acompañándolo fuera de Los 40.