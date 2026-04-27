El emotivo mensaje de Danny CR al despedirse de Los 40 tras siete años al aire

Danny CR se despidió de Los 40 tras casi siete años al aire. (Albert Marín)

Danny CR, una de las voces más reconocidas de Los 40 en Costa Rica, anunció el cierre de su ciclo en la emisora tras casi siete años al aire, despidiéndose de la audiencia que lo acompañó durante todo ese tiempo.

Danny Álvarez compartió un mensaje cargado de emoción en el que confirmó que su etapa en la radio llega a su fin, despidiéndose de la llamada “Comunidad 40”.

“Gracias por todo, Comunidad 40. Hoy llega a su fin mi ciclo en la emisora de mis amores”, expresó.

LEA MÁS: Diego Obando no fue el único periodista deportivo despedido de Multimedios

Danny recordó que su historia comenzó mucho antes de su llegada oficial en 2019. Desde joven soñaba con formar parte del equipo de Los 40 en Costa Rica y ser parte de los espacios que escuchaba como fan.

“Desde joven siempre soñé con ser parte de esta emisora, tenía mi propio apodo de la Comunidad 40, era megafan de la micro, de la Hora sin nombre y de Preséntala vos”, relató.

LEA MÁS: Diego Obando anunció su salida de Multimedios con un inesperado mensaje

Tras el fin de El Desayuno 40, Danny CR anunció el cierre de su etapa en la emisora.

Ese sueño se hizo realidad cuando ingresó al equipo en 2019, cuando logró consolidarse y llegar a conducir un morning show, uno de los mayores logros de su carrera dentro de la radio.

A lo largo de los años participó en espacios como PRESA 40 y, posteriormente, en El Desayuno 40, programa con el que cerró su ciclo.

El locutor agradeció profundamente a los oyentes que lo acompañaron en cada etapa. “Gracias a toda la Comunidad 40 por casi siete años de disfrutar de mis locuras”, dijo.

También dejó claro que su salida no significa un adiós definitivo del medio, ya que continuará vinculado a la radio en el área de producción mientras espera nuevos proyectos.

“Nos escuchamos pronto. Sale, bye”, concluyó.

Cambios dentro de Multimedios

Su salida se da en medio de una serie de movimientos dentro de Multimedios en Costa Rica, empresa que ha venido ajustando su operación desde finales del año anterior.

Recientemente, se confirmó la salida del aire de El Desayuno 40, el programa que conducía Danny CR, decisión que fue comunicada desde la casa matriz del grupo en México.

El locutor no fue despedido de la radio, sino que continuará dentro del equipo en labores de producción.

Estos cambios se suman a otros movimientos registrados en la empresa tanto en radio como en televisión en los últimos meses, dentro de un proceso de reestructuración de su operación en el país.