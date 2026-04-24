Multimedios saca del aire otro de sus programas

Los cambios en Multimedios no paran y la noticia más reciente que sacude a la empresa es la salida del aire de otro de sus programas.

En esta ocasión, el espacio que se canceló no se transmite por canal 8 sino en una de las emisoras del grupo, que también tiene presencia radial en el país.

Multimedios no solo tiene operaciones televisivas en Costa Rica, también opera las frecuencias radiales de Los 40, La Caliente y Bésame. (Multimedios/Multimedios)

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Locutor dio a conocer la noticia

El conocido locutor El Danny CR (Danny Álvarez) comunicó este viernes que su programa de Los 40, llamado El Desayuno 40, se transmitió por última vez este 24 de abril.

La decisión, dijo Álvarez, le fue comunicada a él directamente este viernes desde México, donde está la casa matriz del grupo de medios que es de capital azteca.

Así se conoció la noticia del cierre de nuevo programa de Multimedios

“Para mí es muy difícil comunicar esto, pero lo hago por el respeto y cariño que le tengo a mi audiencia, que por casi tres años me acompañó de 6 a 9 de la mañana en esta locura.

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“Hoy (este viernes), después de terminar el programa de la mañana, recibí información por parte de la gerencia de la radio, ubicada en México, de que el programa finalizaba su ciclo”, dijo El Danny.

Sin mucho detalle

El locutor no compartió mayores detalles sobre la decisión, pero sí aclaró que él no fue despedido de la radio, sino que continuará en la parte de producción y a la espera de nuevas noticias.

El Danny CR agradeció a la audiencia del programa, a su familia y a sus amigos por todo el apoyo que le dieron con El Desayuno 40.

El Danny CR comunicó este viernes la salida del aire de su programa en Los 40, pero confirmó que sigue en la radio. Fotografía: Instagram. (Instagram/Instagram)

Meses de cambios

Multimedios viene desde diciembre ajustando su operación en Costa Rica; sin embargo, los mayores cambios se habían registrado en la parte televisiva, entre esos la salida del aire del matutino La Revista, los despidos de Fabiola Herra y Diego Obando, entre varios otros más.

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Además de Los 40 (104.3 FM), Multimedios opera en el país las frecuencias de La Caliente y Bésame.