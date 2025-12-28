Despidos, renuncias e inesperados cambios: todo esto agitó a Repretel, Teletica y Multimedios en este 2025

El 2025 fue un año bastante agitado para la televisión costarricense.

Despidos, renuncias e inesperados cambios en programas llevaron a Repretel, Teletica y Multimedios a ocupar varias veces los titulares de los medios de comunicación nacional.

Las tres principales televisoras del país se despidieron a lo largo del año de queridas y populares figuras, hicieron ajustes en sus operaciones que dejaron a varios colaboradores en el camino y le “metieron” mano a programas que, por años, habían permanecido casi intocables.

A pocos días de que el 2025 pase a la historia, La Teja recopiló las noticias que más sacudieron a los canales 6, 7, 8 y 11 a lo largo de los últimos 12 meses.

Lussania Víquez fue despedida de Repretel en abril pasado. Fotografía: Archivo LT. (Facebook Informe 11/Facebook Informe 11)

En Repretel

Una de las primeras noticias del año que causó mucho asombro entre los televidentes de Repretel fue el sorpresivo despido de Lussania Víquez, el 9 de abril del 2025.

El canal de La Uruca despidió a Víquez por segunda vez –la primera fue en pandemia, pero después la colocha volvió– como parte de unos cambios que comenzaron a implementar en Informe 11: Las Historias.

LEA MÁS: ¡Lussania Víquez fuera de Repretel!

Lucy presentaba el espacio con Ginnés Rodríguez y, tras su salida, la empresa anunció como nuevos presentadores a los mismos reporteros del programa.

El despido de Lussania fue el primer gran cambio que hubo en el programa de canal 11, que pronto cambió su nombre a Las Historias e inició una serie de ajustes que se mantuvieron a lo largo del año.

Frederick Fallas era el jefe de Las Historias. Fotografía: Archivo LT.

El 25 de agosto, Repretel sorprendió de nuevo al confirmar el despido de Frederick Fallas, productor de Las Historias, luego de 25 años en el canal. La última salida de ese programa la confirmó Repretel el 19 de diciembre, cuando cesó al periodista William Bonilla. Él era el reportero más antiguo de ese espacio.

La renuncia que dolió

Otra noticia que sacudió a Repretel este 2025 fue la renuncia de Ítalo Marenco al canal el pasado 1° de agosto.

Ítalo dejó a Repretel tras 10 años en la empresa. Trabajó en Giros, la revista matutina de canal 6, hasta el 14 de agosto y, una semana después, Teletica lo anunció como su último fichaje para la pasada edición de Mira quién baila.

Ítalo Marenco trabajó en Repretel hasta el 14 de agosto pasado. Ahora es figura de Teletica. Fotografía: Cortesía Repretel. (Cortesía Repretel /Cortesía Repretel)

LEA MÁS: ¡Ítalo Marenco renuncia a Repretel!

Esa salida provocó más ajustes a lo interno del canal: Diego Vargas (el famoso Mochilero) fue removido de Las Historias y trasladado a Giros; mientras que Alejandro Coto dejó Deportes Repretel para irse a la revista matutina de canal 6. Coto regresó a los deportes de canal 6 tras tres meses en Giros.

En Teletica

En Teletica también hubo decisiones a lo largo de este 2025 que dieron mucho de qué hablar.

Una de las primeras del año fue la renuncia del periodista José Ernesto Herrera, quien era reportero y presentador de Más que noticias (MQN).

Herrera se fue del 7 porque le salió una gran oportunidad en el Instituto Costarricense de Electricidad, donde trabaja actualmente.

Más que noticias, programa de canal 7, sufrió bastantes cambios este 2025. Fotografía: Archivo LT. (Cortesía/Cortesía)

LEA MÁS: Álvaro Sánchez y Christian Montero despedidos de Teletica tras bronca con el presidente Rodrigo Chaves

La salida de José Ernesto agitó el programa vespertino de canal 7 que durante 10 años se había mantenido estable con sus presentadores y equipo.

En lugar de Herrera llegó la periodista Diana Vásquez, quien se convirtió en la primera mujer en trabajar en MQN. Semanas después se sumó al equipo Sebastián Durango.

El 2 de junio, el querido José Miguel Cruz también renunció al canal del trencito tras 12 años en la empresa. La salida fue sensible para el programa que se tambaleó con su equipo una vez más, pero que calzaron con la incorporación de Rubén McAdam.

Rubén fue transferido del programa Calle 7: Informativo a MQN.

Fabián Borbón y Felipe Castro fueron despedidos de Teletica Deportes este 2025. Fotografía: Archivo LT. (Instagram/Instagram)

Terremoto en Teletica Deportes

Pero sin duda, el mayor escándalo que enfrentó Teletica este 2025 fueron los movimientos que hicieron en Teletica Deportes y Telenoticias.

El 31 de marzo, Jorge Martínez confirmó que los periodistas deportivos Felipe Castro y Fabián Borbón fueron despedidos de canal 7.

Semanas después, el comentarista Claudio Ciccia también se fue del canal, pero por decisión de él, pues aceptó una oferta de trabajo en Deportivas Colombia.

LEA MÁS: Jorge Martínez confirma despidos en Teletica Deportes y este es el motivo

El 23 de mayo, Teletica también confirmó las salidas por despido de Álvaro Sánchez y Christian Montero, quienes dejaron el canal en medio de la polémica por haber compartido información en redes sociales con datos sensibles del presidente Rodrigo Chavez.

Álvaro Sánchez y Christian Montero dueron despedidos de Telenoticias en mayo. Fotografía: Archivo LT. (Archivo/Archivo)

A todo ese burumbún se suma la inesperada y sorpresiva renuncia de Lilliana Carranza el 15 de setiembre.

Carranza era la encargada de Comunicación Corporativa de Teletica y presentadora y directora del espacio de análisis de la realidad costarricense Estado Nacional.

Lilliana justificó su salida en proyectos personales y el programa que presentaba se dejó de transmitir la misma semana de su salida, que fue inmediata.

Lilliana Carranza (en el centro) en el programa Estado Nacional, el que dirigía y presentaba en canal 7 antes de renunciar a Teletica. Fotografía: Archivo LT. (redes/Facebook)

LEA MÁS: Esto dijo Lilliana Carranza tras su sorpresiva salida de Teletica

En Multimedios

Canal 8 tampoco se escapó de los “escándalos” este 2025. El 7 de enero el periodista Michael Soto renunció a la gerencia de Multimedios, pero permaneció en el canal como presentador de noticias.

Pocas semanas después hubo nuevos ajustes y las decisiones que tomaron dejaron por fuera del canal a Natalia Garcia, Alfonso Hernández y Cristian Segura, todos periodistas de Canal 8.

A finales de agosto Sergio González renunció al canal por segunda vez para irse a trabajar a Rusia y tres meses después de eso, Multimedios anunció la salida del aire, este 31 de diciembre, de La Revista. El programa matutino era liderado por González.

Multimedios transmitirá por última vez este 31 de diciembre su programa La Revista. Fotografía: Archivo LT. (redes/Instagram)

LEA MÁS: ¡Fabiola Herra queda fuera de Multimedios!: “Me siento en paz”

La cancelación de ese espacio terminó con los despidos de Fabiola Herra, Alfonso Miranda y José Víquez.