Esto dijo Lilliana Carranza tras su sorpresiva salida de Teletica

La periodista Lilliana Carranza y su programa Estado Nacional ya no están más en Teletica. (redes/Facebook)

La periodista Lilliana Carranza ya cerró su paso por Teletica al anunciar su renuncia a inicios de semana.

La presentadora del programa Estado Nacional no hizo preaviso ni nada.

Se dice que su decisión la anunció a sus superiores desde hace una semana, pero no fue sino hasta este 15 de setiembre que lo hizo público.

La exdirectora de Comunicación Corporativa de Teletica publicó un nuevo mensaje en sus redes luego de que La Teja diera a conocer además, que su programa de debate saldrá de programación.

“Muchas, muchas, muchas gracias por tantas muestras de cariño y aprecio de tantas partes. No tengo cómo agradecer las palabras, los mensajes, llamadas, recados, buenos deseos y bendiciones que he recibido de televidentes, fuentes, conocidos, compañeros, colegas, amigos y familiares. Me llevo tanto cariño en mi corazón. De verdad, gracias”, escribió en su Facebook.

El productor Mario Nájera es ahora el nuevo vocero de comunicación de Teletica ante la salida de Lilliana Carranza. (Mayela Lopez)

Mario Nájera, nombrado como el nuevo gerente de voz institucional de Teletica nos confirmó que ante la salida la comunicadora el canal tomó la decisión de quitar Estado Nacional y que, a partir de este sábado, volverán a su programación regular. Es decir, no darán otra producción nacional en su lugar.

Carranza terminó su posteo con la frase de que el periodismo es servicio y que “aquí estaré siempre a las órdenes”.