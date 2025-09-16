Teletica confirma qué pasará con el programa Estado Nacional ante la renuncia de la periodista Lilliana Carranza

La periodista Lilliana Carranza era la presentadora de Estado Nacional desde el 2020 y renunció a Teletica. (Jorge Castillo)

Teletica nos confirmó qué pasará con el programa Estado Nacional, ante la sorpresiva renuncia de la periodista Lilliana Carranza.

Este 15 de setiembre se dio a conocer que la experimentada periodista decidió dejar el canal del Trencito y, por ende, de presentar este espacio de debate que se transmite los sábados.

La Teja le consultó a Teletica sobre qué pasar con este programa ahora y si están valorando a otro periodista para que lo presente.

Carranza era, además, la directora de Comunicación Corporativa de Televisora de Costa Rica.

El que respondió a nuestras consultas fue el productor Mario Nájera, quien fue nombrado gerente de voz institucional de Teletica ante la salida la comunicadora.

“Con la salida de Lilliana Carranza, a partir del día de ayer (lunes) y donde se informaron las razones, el programa Estado Nacional finaliza la temporada y por ahora volveremos a la programación regular”, comunicó Nájera a través de un correo electrónico.

Estado Nacional se transmitía los sábados a la 1 p.m., después de la edición de Telenoticias.

Nájera no detalló qué programa darán a partir de este sábado.

Carranza hizo un posteo en sus redes sociales, donde informó que se iba de canal 7 “satisfecha y agradecida” y que ahroa dedicará su tiempo a sus “proyectos personales”.