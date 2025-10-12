Frederick Fallas no se quedó quieto tras su salida de Repretel

Frederick Fallas, fue periodista y productor de Repretel, especialmente de Informe 11 Las Historias, pero fue despedido en agosto. (redes/Facebook)

“Hoooy, en Informe 11″, apuesto a que lo leyó con la voz de Frederick Fallas, solo que los titulares del programa Las Historias ya no suenan así desde la salida de su productor.

Fallas fue despedido de Repretel el 25 de agosto anterior, luego de 25 años laborando en dicha empresa.

Ya han pasado varias semanas desde su adiós a canal 6 y 11, por lo que lo buscamos para saber qué está haciendo y si planea volver a la televisión.

- ¿Qué ha estado haciendo desde que salió de Repretel?

Gracias a Dios no he podido descansar ni he estado sin trabajo. Sí, porque hace como dos años, por ahí un poquito más, tengo una empresita. Bueno, siempre he hecho trabajos paralelos desde que estaba en Repretel, y hace como unos tres años fundé una empresa que se llama FDR Stream Studio y, pues nos dedicamos a realizar podcasts, streaming, cursos y, pues todo lo que tenga que ver con producción de eventos.

Frederick Fallas sigue produciendo toros y otras programas con su productora. (Cortesía /Cortesía)

- ¿Se montó entonces su propia productora?

Es una productora porque realizamos producciones de streaming, también tengo un móvil de streaming con cámaras robóticas, damos cursos, que ya los cursos tengo más o menos unos dos años también de estarlos dando, y además, lo que es la producción de eventos. Entonces, desde el primer día que falté a Repretel por primera vez, ya el sábado y el domingo estaba trabajando haciendo unas transmisiones.

- ¿De qué son los cursos?

Mira, son cursos de todo tipo, se dan asesorías a empresas, por ejemplo, en comunicación, se dan cursos de inteligencia artificial aplicada a diferentes labores, porque puede ser para emprendedores, profesores, comunicadores. Vemos temas de inteligencia artificial, de edición con celular, de oratoria, de cómo manejarse ante las cámaras, de todo tipo.

Frederick Fallas sigue trabajando con su excompañeros Andrés Zamora y Ginnés Rodríguez. (Cortesía /Cortesía)

- ¿No extraña ese ajetreo diario de estar en televisión?

Como le digo, el ajetreo siempre lo tengo porque, por ejemplo, ahorita estoy produciendo dos, tres transmisiones que tengo para este mes, estoy planificando dos programas que ahorita van a salir también, entonces no he estado fuera de la televisión porque estoy planeando cosas de preproducción para programas, entonces no he estado fuera.

- ¿Programas para producirse en televisión?

Estamos con algunos acuerdos para ver si son solamente en redes o en canales, en eso estamos.

- ¿Le han salido propuestas de otros medios tras el despido?

Sí, he tenido varias propuestas ahí que estamos analizando y viendo, pero por el momento estoy enfocado en lo mío.

- ¿Desea volver a la televisión o siente que esa etapa ya pasó?

Es que estoy trabajando en eso que es la producción audiovisual. El viernes que ya no fui a trabajar al canal estaba el fin de semana produciendo una feria de caballos y transmitiéndola en streaming, 18 horas de transmisión, entonces es lo mismo, no he salido de eso y, cuidado y en este momento no tiene más impacto lo de streaming en redes y en plataformas que la televisión.

Frederick Fallas dice que no ha descansado un solo día desde que salió de Repretel porque no le ha faltado el trabajito. (Cortesía /Cortesía)

- ¿Ha seguido en contacto con los excompañeros?

Ahí me llaman, siempre me llaman y nos hablamos y nos comunicamos.

- ¿Ha visto Las Historias ahora que están implementando llevar invitados, como el caso de Omar Cascante?

De verdad le digo que no lo he visto. He estado tan ocupado. Yo me levanto, voy a dejar a mi hija al colegio y a las 6:40 a.m. me siento en la computadora a trabajar y termino a las 8, 9 de la noche ya cansado, pero ni de ver noticias he tenido tiempo.

- ¿Qué le parece que regrese La dulce vida, programa que usted produjo hace seis años?

Me parece muy bien, todo lo que sea producción nacional y trabajo para los compañeros me parece excelente, que les vaya muy bien, que puedan disfrutar la producción y que les pueda ir bien a todos, porque tengo muy buenos amigos en el canal y la idea es que nos vaya bien a todos.

Frederick Fallas es además profesor porque imparte clases de cómo usar la inteligencia artificial y editar con en el celular. (Cortesía /Cortesía)

- Fueron 25 años de estar en una empresa, ¿le dolió que lo despidieran después de tantos años?

Le voy a decir la verdad. A mí me decían, es que hay un luto, que hay que estar triste, no sé qué, y no, no he estado ni un minuto triste desde que me despidieron.

He estado muy contento, muy alegre, muy activo. En mi casa están todos muy contentos, mi hija está contenta, mi esposa está contenta, y la verdad es que no me ha hecho falta el trabajo, porque he tenido mucho que hacer, bendito Dios.

El trabajo que yo hice, que fue remunerado en ese momento, lo hice muy bien, ¿qué te digo?, números extraordinarios en los toros de fin de año del año pasado, números extraordinarios en el Festival de la Luz, mantener un programa como Las Historias o Informe 11 durante tantos años en la retina de la gente, eso es excelente.

Ahora que viene La dulce vida, yo hice el formato en la segunda edición y tuvo un éxito rotundo. Entonces, no salí triste porque hice un excelente trabajo.

Carolina Sánchez, quien fue presentadora de Informe 11 Las Historias, también ha llevado cursos con Frederick Fallas. (Cortesía /Cortesía)

- Será un diciembre muy distinto después de muchos años produciendo toros, ¿piensa darse alguna escapadita?

No creo que sea tan distinto. Vamos a estar trabajando, si Dios lo permite. No sé dónde y no puedo decir dónde, pero no creo que sea tan distinto.

- O sea, ¿estará trabajando en toros para algún otro medio?

Ahí les vamos a estar contando. Apenas ya tenga todo listo.