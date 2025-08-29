Frederick Fallas dijo adiós a Repretel de esta manera luego de 25 años en la empresa

Frederick Fallas, quien era al papá de los tomates en Informe 11 Las Historias, fue despedido de Repretel.

Frederick Fallas ya le dijo adiós definitivamente a la que fue su segunda casa en los últimos 25 años.

Este jueves 28 de agosto se fue de Repretel tras ser sorpresivamente despedido el lunes.

El exdirector de Informe 11 Las Historias compartió un video en su cuenta de Facebook con el que confirmó su salida de la televisora.

“Listo, contamos historias, hicimos historia”, escribió en el video en el que grabó la que fue su oficina por años, el set de Las Historias y algunos pasillos del canal.

“Vámonos”, dice al momento de salir del parque de Repretel.

Frederick Fallas se despidió así de la que fue su casa por 25 años

Al final del audiovisual además escribió: “Feliz, agradecido y con fe”.

Fallas era además el productor de programas La Matraca, los Toros del 6, Festival de la luz, entre otros.

“Estoy muy tranquilo en este momento, por lo menos en este momento ya veremos con el transcurso de los días. Me imagino que eso es un luto y es una situación, pues, complicada también. Ir a la casa y verle la cara a mi esposa. Ahora llamé a mi papá, mi esposa y a mi hija porque ellos son los que más sufren y porque es una situación familiar también. Pero, yo me voy muy tranquilo, muy contento, con la frente en alto. Siempre hice un gran trabajo”, nos dijo después de enterarse de su despido el 25 de agosto.

Su video de despedida fue comentado por muchos de sus colegas y televidentes quienes le desearon todo lo mejor.