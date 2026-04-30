Así será la boda de Mari Centeno, tiktoker más seguida de Costa Rica: íntima, poco tradicional y llena de sorpresas

María Centeno, la tiktoker más seguida de Costa Rica, se casará con su pareja Kathy Alfaro este 1 de mayo de 2026 (redes/Cortesía)

La creadora de contenido María Centeno, la tiktokers más seguidas del país, está a pocas horas de dar uno de los pasos más importantes de su vida.

Este viernes 1 de mayo se casará con su pareja Kathy Alfaro en una boda que, según adelantó, tendrá muchos detalles especiales, bastante producción y un estilo que se alejará de lo tradicional.

Mari nos contó algunos detalles del fiestón que tendrán, así como la incómoda experiencia con un proveedor que se negó a trabajar con ellas por tratarse de una boda entre dos mujeres.

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- ¿Cómo se sienten a pocas horas de la boda?

La verdad muy nerviosa, pero también muy felices. Han sido días muy intensos, con muchas cosas pasando al mismo tiempo, porque además de toda la organización de la boda, no hemos dejado de trabajar ni un solo día. Han sido semanas de correr de un lado para otro, resolviendo detalles, viendo proveedores y también atendiendo temas familiares que nos han tenido bastante ocupadas. Pero al final estamos disfrutando todo este proceso porque sabemos que es algo que recordaremos para siempre.

- ¿Por qué decidieron casarse un viernes?

Más que todo por el tema del feriado, porque eso facilita que la familia y amigos puedan acompañarnos sin preocuparse tanto por trabajo o escuela al día siguiente. La ceremonia será a las cuatro de la tarde y queríamos aprovechar ese fin de semana largo para disfrutar más tranquilos.

MariCnteno tiene más de 12 millones de seguidores solo en Tiktok y todos están pendientes de su boda. (Cortesía/Instagram)

- ¿Dónde será la boda y por qué eligieron ese lugar?

Será en Estancia Novillo, en Escazú. Inicialmente teníamos otro lugar en Alajuela, pero cuando empezamos a acomodar mesas, invitados y toda la logística, vimos que no funcionaba como queríamos. Este lugar nos enamoró porque tiene todo integrado: jardín, salón y espacios muy bonitos, entonces eso facilita mucho. Además, no necesitábamos invertir tantísimo en decoración porque el lugar ya de por sí es precioso.

- ¿Cuántas personas estarán acompañándolas?

Va a ser algo bastante íntimo. Son menos de 60 invitados y la mayoría son familiares y amigos muy cercanos.

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- ¿Cómo van los últimos detalles?

Ya por dicha tenemos casi todo listo. El vestido, los trajes, los anillos y la mayoría de proveedores están confirmados. Ayer justamente hicimos algo muy especial que fue forjar nuestros propios anillos. Nos dieron la oportunidad de derretir el oro y participar en el proceso, entonces eso le dio un valor sentimental enorme.

María Centeno se ha hecho algunos arreglitos para este día tan especial. (Cortesía/Instagram)

- ¿Cómo será el look de cada una?

Mi novia irá con vestido y tanto mi hijo como yo iremos con traje. Todo lo mandamos a hacer personalizado porque queríamos algo muy nuestro, a la medida y con detalles que realmente nos representaran.

- ¿Qué colores escogieron para la boda?

Nos inclinamos por tonos tierra porque queríamos algo elegante, cálido y bonito. Hay palo rosa, dorados, cafés y beige. Sentimos que esos colores representan muy bien la vibra que queremos para ese día.

- Vi que se han hecho tratamientos y retoques previos, ¿qué te has hecho?

Nos hicimos, por ejemplo, las armonizaciones faciales nosotros no las hicimos porque queríamos hacerlas para las fotografías que quedaran bien bonitas del perfil de cada una. Nosotras lo costeamos en su totalidad. Me hice cejas, retoques en nariz, mentón, labios y limpiezas faciales.

Mari Centeno y su novia Kathy Alfaro tienen seis años juntas y se conocieron en una empresa en la que trabajaban juntas, pero hasta después se hicieron pareja. (redes/Cortesía)

- Contrataron hasta una paparazzi para que comparta todo en redes...

Sí, porque queríamos documentarlo bien. Tenemos dos chicas encargadas de redes sociales, además de fotógrafos y videógrafo. Para mí es importante compartir esto porque yo siempre he dicho que estoy donde estoy gracias a la gente que me sigue y me apoya.

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- ¿Será una boda tradicional?

No, para nada. Mucha gente espera cosas como vals o ciertas tradiciones típicas, pero nosotras quisimos hacerlo a nuestra manera. Mi novia es una persona muy introvertida y queríamos que todo fuera cómodo para ambas.

- Entonces, ¿qué sí habrá?

Sí habrá ceremonia, entrada especial, votos y promesas. También algunos rituales que hacen la ceremonia más íntima y significativa. Queremos que sea algo que nos represente a las dos y no simplemente seguir tradiciones.

Ellas hicieron sus propios anillos y uno para su hijo también. (Cortesía/Instagram)

- ¿Y la fiesta, tendrán dj o artista invitado?

La fiesta sí la pensamos muchísimo porque queríamos que los invitados disfrutaran. Para mí la ceremonia es nuestro momento, el momento de nosotras y de nuestro hijo, pero la fiesta es para disfruten quienes nos acompañan.

Va a tener DJ, dos espectáculos especiales y varios segmentos pensados para que la gente se entretenga y disfrute.

- ¿Tuvieron que contratar wedding planner?

Sí, y honestamente al inicio minimizamos muchísimo ese trabajo. Pensamos que podíamos hacerlo solas y no, nos dimos cuenta de que organizar una boda es muchísimo más complejo.

- ¿Se toparon con rechazo de proveedores por ser una pareja del mismo sexo?

Sí, nos pasó con un lugar que nos encantaba. Todo iba bien hasta que mencioné que era para mi pareja y para mí. Después de eso dejaron de responder y luego nos dijeron que solo hacían bodas tradicionales.

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Kathy Alfaro mandó a traer su vestido al extranjero y además diseñó sus anillos de la boda. (Cortesía/Instagram)

- ¿Qué opinás de eso?

Respeto mucho que cada quien tenga sus creencias y su forma de pensar. No puedo obligar a nadie a aceptar mi estilo de vida. Lo único que pido es respeto. Mientras no me falten el respeto ni me humillen, yo respeto la posición de cada persona.

- Siempre has dicho que esta es una boda de tres…

Sí, porque no solo me caso con mi pareja, también con la familia que ella ya tiene. Su hijo es parte fundamental de esto y para mí eso siempre ha sido claro, porque cuando uno ama a alguien que ya tiene hijos, uno no entra solo a una relación, entra a una familia. Y eso implica amar, respetar y construir juntos. Para mí eso es muy importante y es algo que quiero que la gente entienda.