Mailo, hecho un mar de lágrimas, se mostró destrozado por esto que le pasó a su panadería

El panadero costarricense Mailo Pana, conocido por su carisma en redes sociales, atraviesa un momento difícil luego de que el Ministerio de Salud clausurara su negocio en Desamparados, situación que él mismo, entre lágrimas, compartió con sus seguidores.

Un golpe inesperado

Mailo Pana reaccionó entre lágrimas tras la clausura de su negocio. (Captura/Captura)

El emprendedor, cuyo nombre es Antonio Cerdas, publicó varios videos en sus redes sociales donde se observa la presencia de oficiales de la Fuerza Pública y personas afuera de su local, ubicado en Gravilias de Desamparados.

En otro clip, se aprecia el establecimiento cerrado con el sello de “Clausurado”, mientras el panadero aparece visiblemente afectado y llorando frente a su negocio.

Mensaje cargado de emoción

Junto con las imágenes, Mailo Pana compartió un mensaje que refleja su estado emocional tras lo ocurrido.

“Hoy no estoy en mi mejor momento… estoy triste. Pero también estoy agradecido. Agradecido con Dios por permitirme vivir de lo que amo”, expresó.

El panadero también destacó el apoyo de sus clientes y reconoció que atraviesa días difíciles. “No todo es fácil… hay días que pesan, que duelen, que cuestan más de lo normal. Pero aquí sigo… de pie, con fe, con ganas de seguir adelante”, agregó.

LEA MÁS: (Videos) Mailo, el panadero tiktoker, relata el asalto: “Me desperté con una pistola en la cabeza”

Mailo Pana se volvió viral en plataformas como TikTok por su estilo cercano y sus recetas de panadería artesanal, lo que lo llevó a posicionar su negocio como un punto reconocido en la zona.

Su emprendimiento, caracterizado por productos caseros y repostería tradicional, logró ganarse el cariño de muchos seguidores que ahora reaccionan ante la situación.

Reacciones de apoyo

El local en Desamparados fue cerrado por el Ministerio de Salud. (Silvia Coto)

Tras la publicación, usuarios en redes sociales expresaron mensajes de solidaridad y respaldo al panadero, destacando su esfuerzo y dedicación.

El caso ha generado conversación en plataformas digitales, donde muchos se preguntan por las razones detrás de la clausura y esperan que el emprendedor pueda retomar sus actividades.

A pesar del impacto, Mailo dejó claro que no piensa rendirse. Su mensaje final refleja resiliencia y la intención de continuar luchando por su negocio.

El cierre temporal de su panadería marca un momento complejo, pero también evidencia el respaldo de una comunidad que sigue de cerca su historia.