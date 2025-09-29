(Videos) Mailo, el panadero tiktoker, relata el asalto: “Me desperté con una pistola en la cabeza”

Mailo, el panadero más famoso en Tiktok relata lo que ocurrió luego del asalto que sufrió (Silvia Coto)

Mailo, el panadero más famoso de Tiktok, nos contó los minutos tan horribles que vivió el pasado viernes, cuando fue víctima de un asalto en su panadería en Gravilias en Desamparados.

Danilo Cerdas, conocido como Mailo, este lunes, estaba en su negocio poniéndole con sus lives en Tiktok mientras desmoldaba su famoso quesillo y también le ponía para atender y saludar a sus clientes, que no dejan de preguntarle si se encuentra bien.

Mailo, panadero de Tiktok: "Me desperté con una pistola en la cabeza"

Este querido comerciante asegura que todavía está afectado psicológicamente por lo que le ocurrió,; sin embargo, está decidido a salir adelante.

“El viernes, a las 5:20 a. m., cuando iban a entrar un colaborador y el equipo de trabajo a la panadería, varios hombres los encañonaron y los hicieron entrar a la fuerza”, dijo Mailo.

Mailo el panadero de Tiktok y su famoso quesillo

Una vez dentro, los sospechosos empezaron a buscar plata y otras pertenencias.

Los clientes de Mailo han llegado a comprarle para apoyarlo y para preguntarle cómo está luego del asalto. Foto: Silvia Coto (Silvia Coto)

“Empezaron a buscarme a mí; yo estaba durmiendo, me desperté con una pistola en la cabeza, fue muy duro, fue algo que, de verdad, no se lo deseo a nadie, ni al que menos quiero en esta vida se lo deseo. Empezaron a preguntarme si había una caja fuerte o algo así; aquí, prácticamente, se maneja muy poco efectivo, porque uno va pagando a los proveedores todos los días”, dijo el panadero.

El comerciante relató que los amarraron a todos con gazas, los tiraron al suelo boca abajo y los tuvieron encañonados. A él le quedaron las marcas de lo fuertes que se las apretaron, Gracias a Dios, poco a poco se le han ido quitando.

Panadero Mailo: Lloré y estuve muy frustrado"

Los hampones se llevaron efectivo, equipo con el que graba sus videos, entre estos, una cámara 360 que apenas estaba aprendiendo a usar, y dos celulares.

“Las cámaras las había comprado con mucho esfuerzo, porque uno no compra todo de un solo, sino a poquitos. La verdad, tuve mucho miedo, nuestras vidas estuvieron en juego, y no pusimos resistencia en ningún momento. Valoro mucho mi vida y lo que se llevaron al final es solo material”, dijo.

Mailo y su famoso quesillo (silvia coto/cortesía)

“Cuando uno tiene un emprendimiento, los colaboradores son hijos adoptivos y uno siente una responsabilidad por lo que ocurra. Para mí, lo más terrible fue verlos a ellos ahí, tirados y amarrados”, añadió.

El tiktoker no deja de pensar en el hecho de que nunca había pasado por algo así.

“Uno de los muchachos logró soltarse y nos desató a los demás. Se nos hizo eterno el tiempo, pensamos que había pasado como una hora, pero por los videos pudimos ver que los asaltantes estuvieron 15 minutos en el local”, relató.

Mailo afirma que cuando eso pasó, lloró, y se sintió frustrado y afectado psicológicamente.

“Ahora pasamos con más nervios, ya uno siente la inseguridad, la siente cada vez más cerca”, dijo.

Mailo señaló que no iba a contar nada de lo que pasó, pero le robaron sus celulares y tuvo temor de que usaran los contactos para cometer fechorías y tampoco en ese momento sabía si iba a poder recuperar sus redes sociales, por lo que decidió hacer la alerta y evitar que luego pasará algo malo.

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ya llegaron a su local el viernes a recoger pruebas y levantar huellas; de hecho, este lunes él iba a volver a ampliar la denuncia con otros detalles, pues reconoce que el viernes estaba en shock.

Además, indicó que sus clientes lo han apoyado demasiado en estos días y que no solo espera seguir trabajando duro por su negocio, sino con sus videos ayudar a muchas personas a emprender, pues en sus redes comparte montones de recetas.