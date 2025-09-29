Niño le contó a su maestra que su papá lo agarraba a patadas y esto fue lo que ocurrió

Tres meses de prisión preventiva tendrá que descontar un hombre de apellidos Jianging Ye, sospechoso de cometer los delitos de abuso sexual, incumplimiento de patria potestad, abuso y ofensas a la dignidad, en perjuicio de su esposa e hijos.

La medida cautelar fue dictada por el Juzgado Penal de San José.

Un niño contó a su maestra el infierno que vivían en su casa por las agresiones que aparentemente sufrían, su papá irá a prisión. Foto: Rafael Pacheco, ilustrativa (Rafael Pacheco Granados)

Según la investigación, los hechos ocurrieron desde el año 2024 en barrio González Lahmann, donde el imputado residía junto a su familia.

En apariencia, cada vez que el hombre se enojaba, pateaba a sus hijos en las piernas, brazos y estómago, y además se sospecha de que cometió abuso sexual en perjuicio de su hija menor de edad.

La Fiscalía también presume que el hombre ofendía verbalmente a su esposa, llegando incluso a decirle que se regresara a China.

El caso salió a la luz luego de que una de las personas menores afectadas alertara de la situación en su escuela y se desahogara con su maestra.

El personal docente activó el protocolo de protección y notificó a las autoridades judiciales, lo que permitió que el Ministerio Público abriera un expediente en contra del sospechoso.