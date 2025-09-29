Hombre muere tras recibir ataque que desfiguró su rostro en Bahía Ballena, Osa

A un hombre de apellido Berrocal, de 41 años, lo asesinaron al dispararle en el rostro.

El atroz hecho fue reportado a las 10:57 p. m. de este domingo 28 de setiembre, en Bahía Ballena, Osa

“Se encontraba en un búnker cuando ingresaron dos sujetos, uno de ellos le disparó en el rostro, causándole la muerte en el sitio”, señalaron en la oficina de prensa del OIJ.

Berrocal, de 41 años, estaba en un búnker cuando la atacaron a balazos.

Los sospechosos se dieron a la fuga y las autoridades tratan de esclarecer las causas que mediaron en este violento hecho, de momento, no hay personas detenidas.

Este es el cuarto homicidio que ocurre en Osa en lo que llevamos del año.

Si usted tiene información sobre este hecho puede llamar a la línea confidencial 800 8000 645 del OIJ.

