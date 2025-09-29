De 15 balazos matan a un hombre en comunidad azotada por la violencia

A un hombre de apellido Reyes, de 38 años, lo asesinaron de aproximadamente 15 balazos en Concepción Abajo de Alajuelita.

La agresión fue reportada a las 9:45 p. m. de este domingo 28 de setiembre.

“Se encontraba en vía pública cuando fue interceptado por dos sujetos en motocicleta quienes le dispararon en al menos 15 ocasiones”, señalaron en la oficina de prensa del OIJ.

LEA MÁS: De seis balazos matan a un hombre frente a un bar en zona turística en Guanacaste

Reyes fue asesinado en Concepción Abajo de Alajuelita. Foto: José Cordero (Jose Cordero)

A la víctima lo declararon fallecido en el sitio. De momento, no hay personas detenidas por este hecho.

Alajuelita registra 29 homicidios en este 2025, este cantón pertenece a la provincia más violenta de Costa Rica.

LEA MÁS: Cuarto día de búsqueda del niño Leandro Mangas, de 5 años, tras caer en una alcantarilla

Las autoridades judiciales temen que el año cierre con más de 900 homicidios, en los que hay víctimas inocentes alcanzadas por las balas.

LEA MÁS: Así se encuentra el biólogo marino mexicano atacado por tiburón de 4 metros en isla del Coco