De seis balazos matan a un hombre frente a un bar en zona turística en Guanacaste

A un hombre de apellido Núñez, de 39 años, lo mataron a balazos cuando se encontraba en las cercanías del campo ferial en Nosara de Nicoya, Guanacaste.

La alerta para la Cruz Roja trascendió a las 7:54 p. m. de este domingo 28 de setiembre. Al OIJ le informaron del fallecimiento a las 8:30 p. m.

La víctima de apellido Núñez, de 39 años, fue declaro sin vida en Nosara, Nicoya. Foto: Ilustrativa (Édgar Chinchilla, corresponsal GN)

“Esta persona se encontraba en las afueras de un bar, cerca del campo ferial de Nosara, al parecer, fue interceptado por dos sujetos quienes le dispararon en reiteradas ocasiones”, dijeron en la oficina de prensa del OIJ.

La víctima sufrió seis heridas de bala en la cabeza, el tórax, las piernas y los brazos. Lo declararon sin vida en el sitio.

Las autoridades judiciales investigan las causas que motivaron a este despiadado hecho y a los responsables.

