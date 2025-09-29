Sucesos

De seis balazos matan a un hombre frente a un bar en zona turística en Guanacaste

La víctima de apellido Núñez, de 39 años, fue declaro sin vida en Nosara, Nicoya

Por Alejandra Morales

A un hombre de apellido Núñez, de 39 años, lo mataron a balazos cuando se encontraba en las cercanías del campo ferial en Nosara de Nicoya, Guanacaste.

La alerta para la Cruz Roja trascendió a las 7:54 p. m. de este domingo 28 de setiembre. Al OIJ le informaron del fallecimiento a las 8:30 p. m.

“Esta persona se encontraba en las afueras de un bar, cerca del campo ferial de Nosara, al parecer, fue interceptado por dos sujetos quienes le dispararon en reiteradas ocasiones”, dijeron en la oficina de prensa del OIJ.

La víctima sufrió seis heridas de bala en la cabeza, el tórax, las piernas y los brazos. Lo declararon sin vida en el sitio.

Las autoridades judiciales investigan las causas que motivaron a este despiadado hecho y a los responsables.

Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

