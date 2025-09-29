Así se encuentra el biólogo marino mexicano atacado por tiburón de 4 metros en isla del Coco

Un biólogo marino de nacionalidad mexicana, es la víctima que fue atacada por un tiburón galápago en el Parque Nacional Isla del Coco.

El afectado ha tenido que soportar un traslado de entre 36 horas y 40 horas por mar, esta situación ocurrió la tarde del sábado 27 de setiembre.

Luis Fernández, doctor de Bomberos, afirmó que esperan la llegada del extranjero.

“Nos encontramos en la estación naval a la espera del arribo de la embarcación que trae al biólogo marino, los paramédicos bomberos que lo acompañan, nos indican que viene en una condición estable, con alimentación controlada y manejo de dolor”, señaló Fernández.

Un tiburón de cuatro metros atacó en la cabeza al biólogo marino mexicano en la isla del Coco. Foto: John Durán (John Durán)

Agregó que el tiburón que atacó al biológo es de cuatro metros.

“Le produjo lesiones a nivel de la cara izquierda y cuero cabelludo, la inflamación ha sido importante; no obstante, viene con el manejo adecuado”, sostuvo.

El biólogo llegó antes de las 7 a. m. de este lunes a la estación naval del Puerto y lo llevan de emergencia a un hospital de San José.

Biológo Marino hacía buceo cuando sufrió ataque de tiburón

La víctima sufrió las principales heridas en la cabeza.

“El ataque se dio mientras el hombre se encontraba realizando buceo. Producto del percance, la persona resultó con lesiones a nivel de cabeza (cuero cabelludo y rostro)”, dijeron los bomberos.

Agregaron que le dieron atención avanzada y le controlaron el sangrado.

El equipo de buceo que llevaba la víctima también tuvo daños importantes a nivel de las mangueras de aire, obligándolo a un ascenso de emergencia.

A él lo trasladarán por mar hasta el hospital Monseñor Sanabria y esto durará entre 36 horas y 40 horas, situación que depende de cómo este el mar en cuanto a oleaje.