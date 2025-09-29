Mamá que perdió violentamente a dos hijos y no pudo despedir a uno recibió noticia desalentadora

Silvia Johanna Rivera perdió, de manera violenta, a sus hijos Andy Stiphen, de 23 años, y Jehudy Mauricio Cubillo Rivera, de 21 años.

A Andy nunca pudo despedirlo, porque su cuerpo jamás apareció.

En medio de esa desdicha, esta madre enfrenta ahora otra noticia desalentadora, que profundiza aún más su dolor, ya que la Fiscalía de Quepos le notificó, el pasado viernes 19 de setiembre, que la investigación por el homicidio de Andy fue enviada a archivo fiscal.

“Se ordenó el archivo fiscal, toda vez que realizadas las diligencias de investigación, no se ha podido individualizar al imputado”, señala el documento, firmado por el fiscal Kenneth Álvarez.

Esta decisión fue tomada pese a que en el expediente judicial 22-001014-0072-PE se cuenta con pruebas que señalan el sitio exacto en el que, supuestamente, mataron a Andy, lugar en el que practicaron pruebas de luminol y además se encontraron rastros de ADN que, al ser comparados con la madre, coinciden con el perfil genético de su hijo. Asimismo, en el expediente se indica que el hallazgo de la gran cantidad de sangre establece que es improbable que la persona siga viva.

Según cuenta la mamá de Andy, quien tuvo acceso a dicho expediente, el cuerpo del muchacho, en apariencia, fue tirado al río Tárcoles para desaparecerlo. Además, en el mismo documento se indica que el OIJ obtuvo un video en el que se observa cómo desde un carro arrojan un cuerpo al río.

En su desesperación por hallar a su hijo, fue al río y lo buscó en un kayak, sola, pues nadie le ayudó, pero, lamentablemente, no encontró ningún rastro.

Jehudy Mauricio y Andy Stiphen Cubillo Rivera son los dos hermanos asesinados en Parrita con una diferencia de 10 días.

Andy fue visto por última vez el 22 de julio del 2022, cuando estaba sentado en la esquina del antiguo Súper Génesis, en Parrita; luego desapareció y, posteriormente, el OIJ confirmó que había sido víctima de un homicidio.

Doña Silvia Johanna ha leído muchas veces el expediente y esperaba que las autoridades detuvieran a los responsables; sin embargo, ahora llora al saber que no tendrá justicia.

Jehudy, su otro hijo, fue asesinado 10 meses después, concretamente, el lunes 1.° de mayo del 2023, en la entrada del barrio Sitradique en Parrita. De acuerdo con la versión del OIJ, el muchacho iba caminando por la calle y desde un carro le dispararon en al menos cuatro ocasiones.

“Por mi hijo Jehudy hice muchas rifas, venta de tamales y le hice una tumba preciosa. A la par tiene la placa de su hermano Andy, que dice nació y desapareció, pues me quedé esperando su cuerpo y sé que no lo voy a enterrar nunca”, exclamó con lágrimas.

La Teja le consultó a la oficina de prensa del Ministerio Público por este hecho y la consulta al cierre de esta nota no obtuvo respuesta.

Andy Cubillo Rivera.

A Andy Cubillo se lo llevaron a la fuerza

Otra de las últimas cosas que los allegados conocieron de Andy es que él se juntó siete meses antes de su desaparición con una mujer mucho mayor que él, pero al momento de desaparecer ya la relación se había acabado.

Cuando la mamá se enteró de la desaparición, investigó y habló con la mujer con quien su hijo había convivido. Ella le dijo que, supuestamente, un hombre agarró a Andy y lo golpeó. El muchacho se metió en una casa (la que fue allanada) e incluso a doña Silvia Johanna le han dicho que a su hijo lo escucharon gritar, pero nadie lo ayudó, lo cual a ella le causa mucho dolor.

“Yo le cuestioné que cómo lo iba a dejar solo y me dijo que ella tenía miedo... Ni siquiera buscó ayuda, solo me dijo: ‘Usted a su hijo no lo va a encontrar’”, señaló la mamá.

Los allegados de Andy no volvieron a saber nada sobre la expareja del joven.

El cuerpo de Andy Cubillo Rivera habría sido tirado al río Tárcoles en el que hay basura y cocodrilos.

“Si uno pierde a un hijo porque Dios lo decidió, o porque uno sabe que hubo un accidente, pero no porque llegue un cobarde y lo mate. A mí me quitaron a mi hijo, me lo desaparecieron, lo torturaron y lo tiraron en el Tárcoles, y a los diez meses me quitan al otro hijo, no.

“A Jehudy yo lo llamaba y le decía que me iba a volver loca mientras buscaba al hermano, y él me respondía que todo iba a estar bien, que lo íbamos a encontrar, pero ahora no tengo a ninguno”, manifestó esta madre.

Concluye señalando que la investigación del OIJ al final solo le indica a ella lo que pasó con su hijo, pero no le termina de dar una esperanza de que tendrá justicia por su ser querido, al que nunca encontró.