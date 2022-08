OIJ allanó casa y buscó en una isla a joven desaparecido

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que allanó una vivienda y también visitaron una isla para tratar de investigar la desaparición de Andy Stiphen Cubillo Rivera de 23 años, de quien no se sabe nada desde el pasado 22 de julio.

Andy Cubillo Rivera está desaparecido desde el 22 de julio. (oij)

Su madre, Johanna Rivera, aseguró que la última vez que lo vieron fue en Parrita. Ella está muy angustiada pues su hijo padece de un leve retardo.

Está mamá, vecina de Quepos, señaló que su historia es bastante compleja, pues desde hace siete meses su hijo decidió juntarse con una mujer mucho mayor que él y por más que ella trató de evitar que se fuera de la casa, no lo logró. Asegura que el muchacho a veces llegaba a su casa pero que igual se volvía a ir donde la mujer.

“Ella no era la persona que yo quería para mi hijo, pero él ya era mayor de edad. La última vez que lo vieron fue el 22 de julio. Estaba sentando en la esquina del antiguo súper Génesis en Parrita, ellos siempre era común verlos ahí... Mi hijo se ganaba la vida haciendo trabajitos, chambas en lo que fuera”, dijo la mamá.

La mamá del joven lo ha buscado por todas partes. (Facebook)

Cada vez que doña Johanna pasaba por Parrita, estaba pendiente de su hijo, y como tiene varias amistades en esa comunidad casi que a diario le contaban cómo estaba. Sin embargo, ella asegura que durante dos días no vieron a Andy y le avisaron, por lo que ella se fue a buscarlo.

“Yo vi a la señora que vive con él con otro señor y eso me extrañó mucho, y le pregunté (...) ella me dijo que ellos andaban comprando un cigarro y que un hombre lo agarró y lo golpeó y él se metió en una casa y que ella se fue para que no le hicieran nada. Yo le cuestioné que cómo lo iba a dejar solo y me dijo que ella tenía miedo... Ni siquiera buscó ayuda, solo me dijo ‘usted a su hijo no lo va a encontrar’... Y yo en mi corazón de madre siento que le pasó algo muy malo. El corazón de una mamá no falla, yo volví a ir donde ella y hasta me le arrodillé y no me quiso decir nada”, dijo la mamá.

Doña Johanna ya presentó la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), pero ella asegura que hasta el momento nada ha cambiado porque no se sabe nada de su hijo. Andy sabía que su mamá siempre está pendiente de él, por lo que para ella algo malo pudo haber pasado.

“Yo estoy desesperada, he pegado fotos, preguntado, la gente me ha ayudado a compartir fotos y nada, yo solo quiero encontrar a mi hijo, estoy desesperada”, dijo la mujer.

Ella todos los días sube en sus redes sociales la foto de su hijo con el mensaje: “Soy Andy Cubillo, estoy desaparecido desde el 22 de julio en Parrita, mi madre no tiene consuelo, ayúdeme a regresar”.

Rivera asegura que lo único que quiere es encontrarlo, pero ya no sabe ni dónde más buscarlo porque ella ha andado por todas partes.

“Como parte de las labores de investigación, se realizó un operativo de revisión de la Isla El Cocal (ubicada en Quepos), pues al momento que se recibió la denuncia los familiares indicaron que en dicha isla se podría encontrar el masculino desaparecido, siendo que no se ubicó a la persona en dicho lugar. Por otra parte, se realizó el allanamiento de una vivienda como parte de las investigaciones, sin que se lograra localizar, así como una serie de otras diligencias de investigación”, indicó el OIJ.

Los investigadores han descartado todas las informaciones que les llegan.

Añadieron que “desde el momento en que se recibió la denuncia en la sede del Organismo de Investigación de Quepos y Parrita han puesto todo el mayor empeño posible para tratar de dar con el paradero de esta persona”, dijo el OIJ en un correo electrónico.

Si usted ha visto o sabe de este caso llame a la línea confidencial del OIJ: 800-80000-645 o al WhatsApp 8800-0645.