María Fernanda León del susto a la risa: esto le pasó en vivo a la figura de Teletica

La presentadora de Teletica, María Fernanda León, pasó del susto a la risa este jueves en plena transmisión en vivo de De boca en boca.

La comunicadora protagonizó un momento que ya da de qué hablar en redes, durante una cobertura en la granja La Gallinita Feliz, en Paraíso de Cartago.

María Fernanda León montó este burro que luego huyó y la llevó de paseo. Fotografía: Captura. (Captura/Captura)

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Lo que empezó tranquilo terminó fuera de control

Para hacer más entretenido el pase en vivo, Fer decidió subirse a un burro para dar un paseo.

Al inicio todo marchaba bien, pero en cuestión de segundos la situación cambió por completo.

La presentadora iba montada en el animal, mientras el experiodista de Las Historias, William Bonilla, lo guiaba con una cuerda.

Esto le pasó a María Fernanda león en De boca en boca

El momento en que todo se salió de control

El problema surgió cuando Bonilla se distrajo entrevistando a los dueños de la granja y, sin querer, soltó la correa.

El burro, llamado Pepe, aprovechó el descuido y salió caminando con María Fernanda encima.

El inesperado momento generó tensión primero y luego carcajadas en el programa.

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“Me abandonó. Yo lo único que pensaba era que para donde sea que agarrara está muy bonito. Por lo menos está bonito”, dijo María Fernanda cuando corrieron a su rescate.

El video que ya circula en redes

El curioso episodio fue compartido en el Instagram de De boca en boca, donde le pusieron humor al susto.

“Solo a Fer le pasan estas cosas y eso que el burrito era tranquilo… nunca subestimen a uno”, escribieron en las redes del programa de canal 7.

El burro Pepe se escapó con María Fernanda León en plena transmisión en vivo de De boca en boca. Fotografía: Captura. (Captura/Captura)

Y no aprendió: se montó en otro animal

Por si fuera poco, la historia no terminó ahí.

Lejos de asustarse, María Fernanda demostró que es bastante valiente, pues luego del incidente aceptó subirse a un búfalo.

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