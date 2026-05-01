Novio de Montserrat del Castillo se confiesa con La Teja: revela cómo nació el amor y los planes a futuro

La presentadora de Teletica Montserrat del Castillo vivió este jueves uno de sus días más esperados con el lanzamiento de un pódcast que, luego del primer episodio, no dejó dudas de que dará mucho de qué hablar.

La presentadora de Teletica lanzó el proyecto en medio de un fiestón que organizó en Casa Maroki’s, un centro de eventos ubicado en La Sabana, y que reunió a varias figuras de la farándula, entre esos a sus compañeros de De boca en boca.

Montserrat del Castillo no ocultó su amor en el evento de lanzamiento de su pódcast, este jueves. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

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Ni los galanes del canal le robaron protagonismo a su novio

Ni Mauricio Hoffmann, ni Bismarck Méndez, ni los otros galanes que había en la actividad llamaron tanto la atención entre los asistentes como la presencia de Gustavo Chaves Araya, el nuevo novio de Del Castillo.

Aunque algunos dudaron de que Gustavo llegara, para Montse era muy importante que él estuviera ahí y así se lo cumplió.

“Estamos en un evento que es muy importante para mí porque se llama cumplir metas y sueños y creo que la pareja es fundamental también para que lo sostenga a uno porque he estado con mucho trabajo, muy cansada y él me ha apoyado mucho en muchísimos aspectos para lograrlo. Obviamente él tenía que estar aquí”, dijo la figura de canal 7 a La Teja sobre la presencia de su galán en la velada.

Así fue la llegada de Gustavo Chaves al evento

Gustavo llegó al filo de las 8 de la noche y caminó entre la mirada de los curiosos mientras su novia lo presentaba con algunos de sus amigos y los compañeros de Teletica que aún no lo conocían.

Tras romper el hielo con varios de los presentes, compartir con algunos de ellos más cómodamente y escuchar a su novia hablar en un escenario de lo que representaba el proyecto del pódcast, “Entre dudas y fe”, para ella, Gustavo habló con La Teja.

Montserrat del Castillo y Gustavo Chaves hablaron de su relación con La Teja. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

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Relación comenzó hace semanas, aunque digan otra cosa

Con este medio conversó frente a la cámara de un celular y muy bien acompañado por Del Castillo, quien en ningún momento lo evadió de los medios que cubrieron el evento.

Según nos contó, la relación con Montserrat inició a finales de febrero, aunque ella dice que apenas tienen ocho días de novios. En realidad, esa es la cantidad de días que han pasado desde que ella, en televisión nacional, aceptó que le estaba dando una segunda oportunidad al amor.

“Tampoco así (que tienen ocho días). Es como desde finales de febrero”, afirmó Gustavo entre risas. Luego confesó: “Estamos en una etapa bastante bonita. Creo que a veces nos asustamos un poquito porque va como muy rápido, pero son las cosas que fluyen y nadie las está forzando. Estamos en una etapa bastante buena”, dijo.

Una relación intensa, pero muy bonita

Para Tavo, estas semanas de relación con Del Castillo, una de las figuras más mediáticas del país, han sido maravillosas, pero sí intensas.

“Ha sido extraño, un poco intenso, pero sí lo hemos sabido llevar. Todos los días aprendemos un poquito”, dijo él, quien es bastante accesible, amable y buena gente; características que también tiene su guapa novia.

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El flechazo ocurrió en el Tope Nacional

Sobre cómo nació su interés por conquistar a Montse, reveló que fue en diciembre pasado en el Tope Nacional –que se llevó a cabo en San Ramón–. Canal 7 transmitió el desfile equipo y Del Castillo fue parte del equipo de presentadores.

“En el Tope Nacional la vi y dije que qué muchacha tan bonita. Yo la conocía de la tele, y cuando la vi con su botellita de agua y aparte, la vi superbonita. Ya después vino la idea, con un poco de ayuda (de Diego Piñar, productor de De boca en boca), de enviarle unas flores y todo el rollo y creo que tuvimos un poco de coincidencias porque las flores llegaron hasta el set”, recordó.

Él empezó un camino por la conquista con una estrategia muy clara.

“La táctica (para conquistarla) fue la paciente, la perseverancia y el respeto”, afirmó.

Lo que más le gusta de Montserrat

Gustavo aceptó que nunca le había pasado por la mente la posibilidad de una relación con alguien de la pantalla, pero el amor no sabe de eso, simplemente Cupido los flechó.

“Muchas cosas (le llaman la atención de Montse). Ella es muy buena hija, muy buena mamá, muy buena nieta, muy buena amiga, muy buena compañera… Es supertrabajadora. La admiro mucho. Montse trabaja las 24 horas y es muy cariñosa, a pesar de estar tan ocupada en sus cosas siempre saca el ratico para uno y tiene sus detalles bonitos”, dijo sobre lo que más le gusta de la también modelo, de 37 años.

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Gustavo Chaves (de negro) compartió con la abuelita de Montserrat del Castillo, su pareja desde finales de febrero. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Halagos que lo pusieron rojo

Montse ha dicho que, físicamente, de él le atrae que es un hombre grande y corpulento; le preguntamos qué opina de eso y aunque la pregunta lo sonrojó tanto a él como a ella, agradeció ese gesto de su pareja.

“No sé, puedo decir que gracias. Hacemos un poquito de ejercicio nada más. Madrugamos”, respondió.

¿Se viene boda? Esto fue lo que dijo

No dudó en decir que las cosas con Montserrat van muy en serio y que se ve con ella a largo plazo y hasta despejó la duda de si habría anillo en algún momento.

“Muy probable sí”, dijo sobre la posibilidad de que, en unos meses, le pida a Montse ser su esposa.

Montserrat del Castillo y María José Quesada son las voces del pódcast Entre dudas y fe. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

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