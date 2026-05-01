Montserrat del Castillo lanza su nuevo e íntimo proyecto con un fiestón: ¿quiénes llegaron?

En medio de un fiestón, Montserrat del Castillo lanzó este jueves de manera oficial su proyecto más íntimo y revelador.

La presentadora de canal 7 estrenó este 30 de abril “Entre dudas y fe”, un pódcast en el que hablará de sus episodios más personales y que mayor aprendizaje le dejaron.

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Montse y su amiga María José Quesada son las voces estelares del nuevo espacio, que estará disponible a partir de este jueves en plataformas como Spotify y YouTube.

Montserrat del Castillo está muy contenta con el nuevo proyecto. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Castillo explicó que la primera temporada del proyecto consistirá en cinco episodios que estarán al aire todos los jueves.

Primer episodio y presentación oficial

Precisamente, el primer capítulo de Entre dudas y fe salió a la luz este último día de abril tras la presentación oficial del proyecto.

Montserrat hasta posó con su nuevo novio, Gustavo. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Montserrat del Castillo llegó muy bien acompañada por su nuevo novio, Gustavo.

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El lanzamiento tuvo lugar en Casa Maroki’s, un centro de eventos ubicado en Sabana Sur.

Invitados y ambiente del evento

El evento contó con la participación de varias figuras televisivas, entre esas Mauricio Hoffmann, María Fernanda León y Bismarck Méndez, compañeros de Del Castillo en De boca en boca.

También llegaron Mariana Uriarte (figura de Sábado feliz y ganadora de Mira quien baila 2), Dylanna Mora (nueva presentadora de canal 7), Sandra Carvajal (vestuarista de Teletica) y Jorge Madrigal (locutor y ex participante de Tu cara me suena).

Otro invitado que llegó y no pasó desapercibido fue Gustavo, el novio de Montserrat.

Mauricio Hoffmann y Bismarck Méndez no podían faltar. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Todos ellos y demás invitados, disfrutaron de una velada donde hubo música en vivo, de Dj, tragos y comida.

El nuevo “bebé” de Montse debuta en medio de un gran momento personal que atraviesa la experimentada figura televisiva, quien la semana pasada confirmó que le dio una nueva oportunidad al amor.