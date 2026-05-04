Coco Roper reveló la impresionante cifra que le cuesta el frasco de un medicamento que necesita

Nicole "Coco" Roper, hija de Lynda Díaz, ya se recupera en su casa tras su última cirugía en Texas. (redes/Instagram)

La influencer Nicole “Coco” Roper sigue recuperándose en casa luego de salir del hospital tras una nueva intervención quirúrgica que tuvo a finales de abril.

La hija de Lynda Díaz tuvo que ser operada nuevamente para cambiarle los tubos de drenaje de sus riñones, como parte del proceso médico que enfrenta desde hace varios meses.

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Ahora, en plena recuperación, Coco contó que se llevó tremenda sorpresa al consultar el precio de un medicamento que su doctor le recetó y que, según le explicaron, es el único que realmente le funcionaría.

Según relató, conseguirlo no fue nada fácil, pues ninguna farmacia lo tenía disponible ni podía pedirlo.

Sin embargo, después de varios intentos, su doctor logró ubicar una farmacia que sí podía traerlo, pero el precio la dejó fría.

“Llevo desde que salí del hospital tratando de recibir este medicamento, que es básicamente el único que me va a servir”, explicó.

Nicole "Coco" Roper mostró lo que cuesta el medicamento que necesita y que no encuentra en ningún otro lado. (redes/Instagram)

La sorpresa vino cuando leyó cuánto costaba el frasco que el doctor le recetó. Solo uno sale en 3.200 dólares, es decir, cerca de 1,5 millones de colones.

“¿What? Eso no tiene ni sentido. Necesita mandarme otra medicina, obviamente, porque eso no es obtenible por una botella. Jodás”, expresó, dejando claro que el monto está totalmente fuera de su alcance.

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Por ahora, la influencer está a la espera de que su médico valore otras opciones de tratamiento que sean más accesibles para continuar con su recuperación.