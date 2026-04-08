Lynda Díaz pasó una gran vergüenza junto a su esposo por culpa de la menopausia, ¿eso es normal?

Lynda Díaz y su esposo Anthony Alfonso pasaron una gran vergüenza en el cine. (redes/Instagram)

La expresentadora de Teletica, Lynda Díaz, pasó una vergonzosa situación, pero a la vez divertida, junto a su esposo debido a los efectos de la menopausia.

La ahora empresaria, de 53 años, relató que salió emocionada rumbo al cine porque estaba convencida de que ya se estaban dando “The Devil Wears Prada 2″ (El diablo viste de Prada 2).

Con total honestidad explicó que ella misma se confundió, pues está sufriendo de falta de memoria, uno de los síntimas del cambio corporal.

“Me voy para el cine porque yo decía que la película ya empezaba, resulta que eso empieza hasta el 1 de mayo. ¡Ay gente, yo pensaba que mayo era en abril!”, mencionó.

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Ella además reconoció que estos olvidos se han vuelto más frecuentes en esta etapa.

“Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso con la menopausia o perimenopausia, que se les olvidan las cosas, pero eso pasa, unos lagunazos terribles. Yo pensé que abril era mayo y mayo era abril”, recalcó.

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La vergüenza

Según relató, el momento más incómodo llegó cuando, ya con las palomitas en mano, intentaron comprar las entradas.

“Cuando vamos por las entradas y el muchacho: ‘señora, falta un mes para esa película’, me quedé así como… nada, mi esposo me miró, nos miramos y el silencio lo dijo todo, no hay nada más que decir”, contó.

Lejos de molestarse, Lynda se tomó la situación con humor y aprovechó para sincerarse aún más: “Es real lo que uno vive y este cambio hormonal está de madre. ¿A ustedes les ha pasado que se les olvidan las cosas, para dónde van o dejan cosas en la refri? Pues a mí me pasa mucho eso”.

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Al final terminaron comiéndose las palomitas sin poder ver la película que tanto quería, dejando una anécdota que, además de sacarles risas, refleja una realidad con la que muchas mujeres se sienten identificadas y que, por lo visto a Lynda, no le molesta reconocer que ya está enfrentando.