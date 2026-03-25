Hija de Lynda Díaz reflexiona sobre su embarazo y su mamá le quita un antojo con un producto muy tico

Linda Liz, hija de Lynda Díaz, tendrá una niña y está disfrutando mucho su embarazo. (redes/Instagram)

La influencer Linda Liz está viviendo una etapa muy especial, pues ya superó su primer trimestre de embarazo y no dudó en compartir una profunda reflexión sobre este proceso… pero también ha tenido sus buenos chineos.

La hija de la expresentadora Lynda Díaz usó sus redes para hablar de un tema del que, según ella, poco se conversa y es el cambio mental durante el embarazo.

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“Hay algo de lo que no se habla lo suficiente… es el proceso mental”, escribió, asegurando que este camino la ha llevado a conocerse desde otra perspectiva, mientras su cuerpo cambia para dar vida.

Incluso, contó que entendió algo que la marcó profundamente y no es solo que está formando a su hija, sino también la manera en la que ella se verá a sí misma en el futuro.

“Comentarios que muchas veces no vienen desde la maldad… pero sí desde una herencia. Una herencia de estándares silenciosos en los que el valor de la mujer, por momentos, se mide desde lo externo. Y entendí algo que no puedo ignorar: si no sano eso en mí… se lo paso a ella", fue parte de su reflexión.

Linda Liz hace reflexión sobre lo que no se habla durante el embarazo

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Chineos de mamá

Pero no todo ha sido introspección, porque también ha tenido momentos dulces, literalmente.

Y es que Lynda aprovechó su más reciente visita a Costa Rica para llevarle hasta Miami un encargo muy especial: las clásicas galletas Julieta que tanto les gustan a sus hijos.

Según contó la expresentadora de Teletica, ese es el pedido fijo cada vez que viene al país, y en esta ocasión quien más las disfrutó fue precisamente Linda Liz, quien no paró de comerlas.

Lynda Díaz le quitó un antojo a su hija Linda Liz con galletas costarricenses. (redes/Instagram)

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