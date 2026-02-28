Farándula

Hija de Linda Díaz está muy emocionada por ser mamá

La hija mayor de Lynda Díaz, abrió su corazón esta semana para hablar de su maternidad

Por Manuel Herrera

Linda Liz Watkins Díaz, la hija mayor de Lynda Díaz, abrió su corazón esta semana para hablar de su maternidad y reveló lo que más le emociona de ser mamá.

Linda Liz Watkins Díaz
A través de un mensaje bastante honesto que compartió en Instagram, la diseñadora de modas confesó que el tema de tener hijos fue uno por el que más le preguntaron siempre.

“Nuestra respuesta siempre fue inmediata. Claro que sí”, dijo la joven, de 33 años, quien se casó el pasado 1.° de noviembre con el estadounidense Colby Watkins.

Linda Liz aseguró que la reacción de las personas a su respuesta siempre impresionó, pues muchos consideraron que es “un momento muy aterrador para criar hijos”.

“Vivimos en un tiempo en el que muchas personas se sienten perdidas. Y el camino no es el miedo. Son las familias fuertes criando hijos con valores. Así que sí, estoy emocionada”, mencionó.

Linda Liz Watkins Díaz
Luego destacó cinco cosas que más le emocionan de convertirse en mamá.

“Estoy emocionada de criar a nuestros hijos. Estoy emocionada de enseñarles lo que hemos aprendido. Estoy emocionada de que crezcan entendiendo la neuroplasticidad, la epigenética, la fe, la oración, la devoción, el bienestar, la seguridad emocional y lo que significa volver a un hogar lleno de amor. Me emociona que nuestro hogar sea un lugar seguro no solo para ellos, sino también para sus amigos”, refirió.

