Linda Liz Díaz reveló lo que hizo para quedar embarazada rápido y no fallar en el intento

Linda Liz Watkins Díaz, hija mayor de Lynda Díaz, se sinceró este sábado sobre su embarazo y confesó qué hizo para lograr quedar en ese estado en “tiempo récord”.

Linda Liz Díaz y Colby Watkins se casaron el 1 de noviembre. Fotografía: Instagram. (Captura de video/Captura de video)

A mediados de semana, la diseñadora de modas confirmó que espera bebé, apenas dos meses y medio después de casarse con el estadounidense Colby Watkins, noticia que sorprendió a muchos de sus seguidores.

Un año de preparación para ser papás

Ser padres era un sueño claro para la pareja, por lo que decidieron prepararse con tiempo para aumentar sus probabilidades de éxito.

“Tomamos un año en prepararnos para estar listos para tratar. Empezamos a comer superlimpio, a ir a doctores, a entender nuestra nutrición y ejercicio.

“Nos pusimos en la mejor forma de nuestra vida en preparación para ser el mejor candidato y la mejor candidata en tener unos hijos supersanos y hermosos. También dejé la pastilla (de planificar) tres meses antes de la boda. Quería quitarme esas hormonas de encima y estar preparada”, afirmó.

La guapa explicó que el proceso incluyó cambios en alimentación, ejercicio y controles médicos para optimizar su salud antes de intentar el embarazo.

Linda Liz Díaz explica lo que hizo para quedar embarazada tan rápido

La cirugía que coincidió con el embarazo

En medio de la preparación, Linda Liz enfrentó la ruptura de un implante mamario, lo que la obligó a someterse a una cirugía.

Tras la operación, la pareja retomó la idea de buscar el bebé.

“Empezamos a tratar después de mi cirugía. Me estaba comunicando con Colby y le decía que estuviera paciente. Él estaba superemocionado. Pero algo superclave de lo que hicimos, que creo que cambió el juego”, mencionó.

El dispositivo tecnológico que “cambió el juego”

La diseñadora reveló que utilizaron un dispositivo llamado Kegg, una herramienta tecnológica que mide la fertilidad femenina y permite identificar los días más fértiles del ciclo.

“Es un dispositivo que mide en qué parte de tu ciclo estás y cuánta fertilidad tienes. Entonces te permite saber cuándo tratas y cuándo no. Utilizamos este aparato antes de la cirugía para no quedar embarazados y apenas terminamos la cirugía nos dimos cuenta de que estaba en el momento más alto de mi fertilidad y no había visto esos números y sentimos que era una muy buena señal para nosotros”, comentó.

Gracias a ese monitoreo, la pareja logró identificar el momento idóneo para intentar concebir.

Linda Liz y su marido serán papás por primera vez. (Instagram/Instagram)

Linda Liz anunció que su primogénito o primogénita nacerá a principios de octubre, noticia que llena de ilusión a la familia.

