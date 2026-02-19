A Lynda Díaz la sorprendió una tierna noticia; ¡muchas felicidades!

La reconocida modelo y presentadora costarricense Lynda Díaz vivió uno de los momentos más emotivos de su vida al recibir una noticia que la hizo romper en llanto y que marcará para siempre su historia familiar.

La exparticipante de Mira quién baila se enteró este miércoles de que será abuela por segunda vez, gracias a una tierna sorpresa preparada por su hija.

Lynda Díaz junto a su marido durante la boda de Linda Liz Díaz. Fotografía: Instagram Lynda Díaz. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Lynda Díaz mostró el regalo que la derritió este San Valentín

Lynda Díaz será abuela por segunda vez

La encargada de darle la feliz noticia fue su hija, la diseñadora Linda Liz Díaz, quien en unos meses se convertirá en mamá junto a su esposo, el estadounidense Colby Wat.

Linda Liz compartió en redes sociales el video del momento exacto en que le revela a su mamá que está embarazada. En las imágenes se observa cómo Lynda abre una cajita con escarpines y, al entender el mensaje, no puede contener las lágrimas.

La reacción fue inmediata: abrazó con fuerza a su hija mayor mientras lloraba de felicidad. Sin duda, un instante lleno de emoción, ternura y amor familiar.

La noticia tiene un significado muy especial para la exmodelo, quien se convirtió en abuela por primera vez hace ocho años, cuando nació Ellie, hija de Coco Roper.

“Abuela feliz. Una de las noticias más bellas en mi vida”, reaccionó Lynda, dejando claro lo importante que es esta nueva etapa.

Lynda Díaz llora tras recibir una gran noticia

LEA MÁS: Lynda Díaz ya es abuela

Así anunció Linda Liz su embarazo

Por su parte, Linda Liz comunicó públicamente su maternidad con un mensaje en inglés cargado de espiritualidad y sentimiento, que publicó en Instagram.

“Conectamos nuestras almas tan profundamente… ¡que creamos otro corazón! Oramos por ti con el corazón lleno de fe. Preparamos nuestros cuerpos con intención, convirtiéndonos en nuestras versiones más sanas y alineadas”, escribió.

Agregó: “Estabas en nuestras conversaciones, en nuestros sueños, incluso entretejido en nuestros votos. ¡No podemos esperar para conocerte!”.

El mensaje lo cerró con la cita del Salmo 91:11.

Lynda Díaz rompió en llanto al felicitar a Linda Liz por su embarazo. Fotografía: Instagram Lynda Díaz. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Coco Roper estalla tras difícil momento: “Tengo derecho a decir que estoy harta”

Una nueva etapa tras meses intensos

La noticia llega pocos meses después de que Linda Liz se casara, el pasado 1 de noviembre. Además, recientemente se sometió a una cirugía de reemplazo de implantes de pecho tras sufrir una emergencia con los anteriores.

Ahora, la diseñadora vive una etapa enfocada en su salud, su matrimonio y la maternidad, mientras la familia celebra la llegada de un nuevo integrante que ya es esperado con ilusión.

Sin duda, para Lynda Díaz, esta será otra oportunidad para disfrutar el rol de abuela, esta vez con la misma emoción que la hizo llorar frente a la cámara.