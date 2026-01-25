Teleguía Farándula

Coco Roper estalla tras difícil momento: “Tengo derecho a decir que estoy harta”

La influencer Coco Roper confesó que nuevas infecciones y fuertes tratamientos la tienen física y emocionalmente agotada.

Por Fabiola Montoya Salas

Nicole Roper volvió a abrir su corazón con sus seguidores y esta vez lo hizo desde el cansancio y el dolor. La creadora de contenido enfrenta múltiples complicaciones crónicas de salud derivadas del cáncer gástrico endocervical tipo adenocarcinoma que le fue diagnosticado en 2020, una batalla que no ha terminado y que le sigue pasando factura.

Nicole "Coco" Roper, influencer e hija de Lynda Díaz.
Por medio de sus redes sociales, Roper contó que atraviesa días especialmente complicados debido a nuevas infecciones y alteraciones en sus exámenes médicos.

“Otra infección, la creatinina muy alta, muchísimo dolor. Tantos antibióticos en los últimos meses han dejado mi estómago y mi cuerpo agotados”, expresó en Instagram.

nicole Roper
La hija menor de Lynda Díaz explicó que, aunque siempre intenta mantenerse positiva y aferrada a su fe, hay momentos en los que el desgaste físico y emocional pesa demasiado.

“Siempre intento mantenerme positiva, centrada y confiando en Dios y en su plan. Pero hoy también me doy permiso de ser honesta, de quejarme un poquito, de sentirme cansada, frustrada y derrotada por tantas infecciones que no paran. Tengo derecho a decir que estoy harta”, confesó.

A pesar del duro momento, dejó claro que no pierde la esperanza. Roper aseguró que confía en que los próximos días serán mejores y que seguirá enfrentando el proceso con fe.

“Mañana me levantaré renovada, con más fuerza, más oración y más fe. Porque con Dios, todo lo puedo”, concluyó.

Coco ha sido transparente con su proceso de salud desde el diagnóstico y constantemente comparte con sus seguidores los avances y retrocesos que ha tenido en estos años de lucha.

Fabiola Montoya Salas

