Lynda Díaz mostró el regalo que la derritió este San Valentín

La exparticipante de Mira quién baila compartió en redes el romántico detalle que le preparó su esposo, Anthony Alfonso, mientras ella estaba fuera de casa

Por Fabiola Montoya Salas
Lynda Díaz en su competencia de baile internacional.
Globos con figuras de osos y rosas amarillas formaron parte del detalle. (redes/Instagram)

Lynda Díazno ocultó la emoción al mostrar el detalle que la derritió este San Valentín. La exparticipante de Mira quién baila compartió en redes sociales el gesto que tuvo su esposo, Anthony Alfonso, quien decidió sorprenderla con una decoración cargada de romanticismo y dedicación.

Lynda Díaz mostró la romántica sorpresa que le preparó su esposo en San Valentín. (Captura /captura)

Por medio de sus historias de Instagram, Díaz contó que al regresar a casa, luego de ir a hacerse las uñas, se encontró con la sorpresa preparada por su marido.

“Gracias mi amor, llegando de hacerme las uñas y él solito hizo esto”, escribió junto a una fotografía del detalle.

En la imagen se observan varios globos con figuras de besos, corazones y globos redondos tradicionales. Sin embargo, el que más llamó la atención fue uno con la figura de dos osos gigantes dándose un beso, acompañado de una rosa elaborada con el mismo material.

Además, sobre la mesa se aprecia un arreglo con numerosas rosas amarillas que complementaron el ambiente romántico que Anthony preparó para celebrar el Día del Amor y la Amistad.

Con este gesto, la pareja dejó ver que sigue celebrando el amor con detalles sencillos, pero significativos.

Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

