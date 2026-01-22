(Video) Lynda Díaz ganó un trofeo más en competencia de salsa y su felicidad contagia

El segundo día de competencia Lynda Díaz participó junto a su coreógrafo en The Summit 2026. (redes/Instagram)

La aventura internacional de Lynda Díaz y su esposo, Anthony Alfonso, en el prestigioso The Summit Championship, en Nueva Jersey, terminó con muchos trofeos en la maleta y más razones para celebrar.

Al cierre de las competencias de este jueves, la expresentadora de Teletica volvió a demostrar que la edad es solo un número y se llevó nuevamente el primer lugar en la categoría de mayores de 50 años, tras bailar esta vez junto con su coreógrafo.

En la competencia del miércoles bailó con su esposo y también triunfaron, por lo que lleva un total de ocho premios junto con los de su academia Salsa Ninja.

Lynda Díaz celebró con gran emoción ganar un trofeo más

Lynda compartió en sus redes sociales un video en el que sale bailando de la emoción con su nuevo trofeo en mano, tras ganar el primer lugar en su categoría Pro-Am.

“Nos regresamos con ocho premios. Jamás imaginamos esto”, escribió Lynda, visiblemente emocionada por los resultados y agradecida por el apoyo recibido.

Su esposo estaba más que orgulloso de verla con un nuevo trofeo en sus manos y lo feliz que estaba.

Lynda Díaz y su esposo junto con su academia de baile ganaron varios trofeos en la competencia de baile internacional. (redes/Instagram)

Aunque no ganó la primera temporada de Mira quién baila (MQB), ese montón de premios demuestra que ella es una campeona y que el baile salsa es lo suyo.