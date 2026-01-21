Farándula

(Video) Así lucieron Lynda Díaz y su esposo en su primera competencia de baile internacional

Lynda Díaz y su esposo Anthony Alfonso participaron en The Summit, una reconocida competencia de salsa

Por Silvia Núñez
Lynda Díaz y su esposo Anthony Alfonso en la competencia de baile internacional.
Lynda Díaz y su esposo Anthony Alfonso en la competencia de baile internacional. (redes/Captura de video)

Lynda Díaz y su esposo, Anthony Alfonso, ya cumplieron uno de los sueños que tenían pendientes: competir juntos en un campeonato internacional de salsa.

La pareja participó en The Summit Championship, realizado en Nueva Jersey, donde se lucieron en la pista al ritmo de una canción de Víctor Manuelle.

La expresentadora de Teletica compartió con mucha emoción el momento en sus redes sociales, donde publicó un video de la presentación que fue grabado por una de sus hijas.

Lynda Díaz y su esposo en su presentación en el The Summit

“Una experiencia muy linda. Aquí les dejo este video tomado por una de mis hijas. La imagen no es muy buena, pero pueden ver la salsa. Nuestra primera competencia juntos”, escribió Lynda, dejando claro lo especial que fue este paso para ambos.

La exparticipante de la primera temporada de Mira quién baila de Teletica lució un espectacular vestido color turquesa que combinaba con la camisa de su pareja.

Desde que se salió de la competencia de baile de canal 7, la también empresaria siguió recibiendo clases de baile junto con su esposo en una academia de Miami, donde viven, y con esta coreografía demostraron que han aprendido bastante.

Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

