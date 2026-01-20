Lynda Díaz y su esposo van rumbo a su primera competencia de salsa internacional

Lynda Díaz y su esposo Anthony Alfonso van a participar en un campeonato internacional de salsa. (Instagram)

A Lynda Díaz definitivamente se le metió el baile en la sangre y, por lo visto, no piensa soltarlo tan fácil.

La expresentadora de Teletica quedó con tantas ganas de seguir moviendo el esqueleto tras su paso por Mira quién baila que ahora se alista para vivir una nueva y emocionante experiencia, esta vez fuera del país y en una competencia de alto nivel.

Este martes, Lynda se subió a un avión rumbo a Nueva Jersey junto a su esposo, Anthony Alfonso, para participar en un campeonato internacional de salsa, algo que jamás imaginó cuando decidió entrar al programa de Canal 7.

La propia modelo y empresaria contó que, desde que terminó el concurso de canal 7, siguió pagándose clases de baile por su cuenta en Miami, ciudad donde reside actualmente, lo que la llevó a aceptar la invitación para competir.

Lynda Díaz y su esposo contaron cómo se siente con su primera competencia de baile internacional

Desde el aeropuerto, Lynda confesó que va con la misma mezcla de emoción y nervios que sentía antes de salir al escenario de Teletica, aunque reconoce que esta vez el ambiente es distinto.

“Cuando estuve en Mira quién baila era en un estudio y la crítica es mucho más fuerte porque la gente te conoce. Aquí, como nadie nos conoce, vamos más relajados”, comentó.

La pareja competirá en varias categorías representando la academia donde entrenan y la cual los invitó a formar parte del evento.

Lynda Díaz y su esposo Anthony Alfonso preparando su coreografía para la competencia internacional. (redes/Instagram)

Entre risas, Lynda admitió que al inicio ni siquiera sabía de que se trataba un mundial de salsa y que ahora solo piensa en disfrutar la experiencia y darlo todo en la pista.

“Vamos a vivir la experiencia y vamos a disfrutar el momento. Hemos practicado bastante”, recalcó.

Su esposo, por su parte, aseguró estar emocionado, aunque también agotado, pues pasó la noche soñando con la coreografía de tanto practicarla. Eso sí, Lynda fue clara y, entre carcajadas, lanzó la advertencia: si a él se le olvida un paso… “yo lo mato”.

