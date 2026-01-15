¿Lynda Díaz rubia? Expresentadora de Teletica dejó a todos con la boca abierta

Lynda Díaz puso de cabeza sus redes sociales al mostrarse como nunca antes lo había hecho.

La expresentadora de Teletica dejó a sus seguidores con la boca abierta tras compartir una fotografía en la que presumió cómo se vería de rubia, un cambio radical al que no tenía acostumbrado a su público.

Lynda Díaz compartió una foto en la que mostró cómo se vería con el cabello rubio. Fotografía: Instagram Lynda Díaz. (Instagram/Instagram)

De morena a rubia al estilo Marilyn Monroe

Díaz dejó de lado su característico cabello negro y probó —todo apunta que con un filtro— cómo luciría con el cabello rubio, con un corte y estilo muy similar al de Marilyn Monroe.

De hecho, en la imagen que compartió en redes con su “nuevo look”, Lynda hasta se pintó el famoso lunar que se dibujaba la diva estadounidense en el lado izquierdo del labio, detalle que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

Un misterioso mensaje que desató especulaciones

La exparticipante de Mira quién baila no escribió ningún mensaje al compartir la fotografía; únicamente colocó un signo de pregunta, como consultándole a la gente qué opinaba de su apariencia.

De inmediato surgió la duda entre sus seguidores: ¿Será que Lynda Díaz está considerando hacerse un cambio de look tan radical como ese?

Lynda Díaz impresionó con lo bella que se ve con el cabello rubio. Fotografía: Instagram Lynda Díaz. (Instagram/Instagram)

Sus seguidores la apoyan por completo

Si ese es el pensamiento que ronda por la cabeza de la empresaria, sus fans la respaldan totalmente, pues las reacciones a la publicación reconocen que se ve muy bien de macha.

“Regia”, “wow, bellísima”, “muy hermosa”, “¡qué linda se ve!”, “Lynda Monroe”, “tu rostro soporta cualquier corte”, son solo algunos de los comentarios que tiene la publicación.

