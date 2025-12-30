“Cuando hay amor, todo es posible”: Lynda Díaz elogia a su esposo

Lynda Díaz y su esposo Anthony Alfonso con el que se casó en abril de 2022. (redes/Instagram)

Aunque no es su aniversario de bodas, Lynda Díaz decidió elogiar públicamente a su esposo, el empresario Anthony Alfonso, con un emotivo mensaje que compartió en su cuenta de Instagram al cierre de este 2025.

La pareja contrajo matrimonio el 8 de abril de 2022 en Aspen, Colorado, y desde entonces ha construido, según publicó ella, una relación sólida basada en el amor, la paciencia y el trabajo en equipo.

La expresentadora de Teletica reflexionó sobre el camino que la llevó a encontrar a su alma gemela, reconociendo que no siempre es fácil y que, en ocasiones, se cometen errores por impulso o inmadurez, pero que la vida termina enseñando que lo verdadero llega con fe y sin necesidad de forzarlo.

“Hoy agradezco profundamente tener a mi lado a un compañero de vida extraordinario: un hombre exitoso, con un corazón noble y puro”, expresó Díaz, destacando la complicidad y fortaleza que han logrado construir juntos.

Lynda Díaz y su esposo Anthony Alfonso tienen más de tres años juntos. (redes/Instagram)

También describió a Anthony como su esposo, socio y cómplice, resaltando que juntos han alcanzado grandes metas y que cada día se hacen más fuertes. Además, manifestó su deseo de seguir caminando a su lado por muchos años más y de recibir un 2026 lleno de éxito, proyectos y crecimiento compartido.

“Somos tan afortunados y sí, puedo decir que lo tenemos todo, porque cuando hay amor, todo es posible”, concluyó la empresaria, dejando claro que su relación se sostiene sobre una base firme de amor y compromiso.

Lynda Díaz junto a su hija Nicole "Coco" Roper y su nieta Ellie a quienes fue a visitar después de Navidad. (redes/Instagram)

Lynda está ahorita visitando a su hija Nicole “Coco” Roper y a su nieta Ellie en Texas, Estados Unidos, y también compartió varias fotos junto a ellas.

“En Texas con mis gorditas. El corazón de las madres es fuerte. No es fácil ser mamá y cada hijo tiene su propia historia. Lo importante es estar en paz y hacer lo mejor que podamos. Amo a mis gordas con todo mi corazón. Hoy no es Día de Madres, pero todos los días es Día de Madres. Las felicito por ser madres e intentarlo con amor”, escribió dejando claro que su relación con Coco ha mejorado.