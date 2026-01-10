Hija de Lynda Díaz impresiona al mostrar el implante de pecho reventado que tenía en su cuerpo

Linda Liz Watkins, la hija mayor de Lynda Díaz, dejó a más de uno con la boca abierta al mostrar el implante de pecho que se le reventó hace unas semanas y que tuvo dentro de su cuerpo durante ese tiempo.

A mediados de diciembre, cerca de mes y medio después de su boda, la diseñadora de modas contó el susto médico que vivió en octubre, cuando el implante izquierdo de su pecho se explotó.

Linda Liz, hija mayor de Lynda Díaz, se casó el 1 de noviembre pasado. Fotografía: Instagram Linda Liz. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Linda Liz revela el susto médico que sufrió días antes de su boda y anuncia que la tienen que operar

Se casó con el implante roto

La guapa se casó en esas condiciones e incluso permaneció varias semanas con el implante reventado, situación a la que finalmente le puso punto final en las últimas horas, cuando se sometió a una cirugía para reemplazarlo.

Fue precisamente antes del procedimiento médico que Linda Liz le pidió al doctor tomar una fotografía del implante dañado, y del que estaba en buenas condiciones; imagen que luego compartió en Instagram, no sin antes advertir que podía resultar sensible para algunas personas.

Linda Liz Watkins ya fue operada y se recupera con sus nuevos implantes. Fotografía: Instagram Linda Liz. (Instagram/Instagram)

Advirtió que la imagen podría ser desagradable

“La siguiente imagen podría resultar desagradable, siéntase libre de omitirla”, escribió la joven antes de mostrar la fotografía.

LEA MÁS: Lynda Díaz reveló el secreto mejor guardado de Tiffany, su hija menor

“Me retiraron el implante que estaba roto y antes de la cirugía le pedí al doctor que, por favor, le tomara una foto. No puedo creer que tuviera eso dentro de mí. Chicas, revísense los senos con frecuencia”, pidió la hija de la exmodelo.

Linda Liz Watkins mostró la foto del implante reventado y del implante bueno que le retiraron para la cirugía de reemplazo. Fotografía: Instagram Linda Liz. (Instagram/Instagram)

Así se dio cuenta del problema

Linda Liz también explicó que no sintió ningún dolor y que logró detectar el problema por la apariencia del pecho.

“Me di cuenta porque uno de mis senos no se sentía tan redondeado como el otro. Nada grave, mis senos aún se veían bien. Fui al médico y solicité un ultrasonido y una mamografía. Efectivamente, estaba roto”, relató en inglés.