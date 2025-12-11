Linda Liz revela el susto médico que sufrió días antes de su boda y anuncia que la tienen que operar

La bellísima diseñadora de modas Linda Liz Watkins contó este miércoles la horrible situación que vivió días antes de su boda y por la que ahora debe someterse a una cirugía.

En una historia de Instagram, la hija mayor de Lynda Díaz hizo la revelación al retomar, por un breve periodo de tiempo, el ejercicio y la actividad física.

Watkins se casó con su novio estadounidense el pasado 1.° de noviembre en Miami, en una boda llena de romance y detalles especiales.

Linda Liz, hija mayor de Lynda Díaz, se casó el 1 de noviembre. Fotografía: Instagram Linda Liz. (Instagram/Instagram)

Un implante mamario se le rompió dos semanas antes del matrimonio

Según contó, poco más de un mes después de aquel gran momento, dos semanas antes del gran día le sucedió algo inesperado con uno de sus implantes mamarios.

“Descubrí que mi implante mamario izquierdo se había roto (encapsulado) y todo por lo que había estado entrenando para mi boda se detuvo de la noche a la mañana. Mi impulso, mi masa muscular, toda mi rutina… desapareció en un segundo”, afirmó la joven.

La dura revelación de Linda Liz, hija mayor de Lynda Díaz

El yoga le ayudó a sostenerse emocionalmente

Luego habló de cómo el yoga venía impactando su bienestar y lo feliz que se siente por la luz verde que le dieron para volver a practicar ese deporte.

“Estos meses me mostraron que el yoga no es solo un entrenamiento para mí. Es hogar. Es donde medito, donde respiro, donde me muevo y recuerdo quién soy. Y esta semana, finalmente me autorizaron a practicar de nuevo, y ni siquiera puedo explicar lo bien que se siente. Nada duele. Mi cuerpo simplemente volvió a su modo natural. Lo extrañé muchísimo”, comentó.

Se viene la cirugía, pero disfruta cada momento

Sobre la cirugía a la que se tiene que someter, se refirió en la última parte del mensaje.

“Y aunque sea por una ventanita corta (que practica yoga) antes de la cirugía, estoy saboreando cada momento”, terminó.

Linda Liz, hija mayor de Lynda Díaz, habló sobre la situación médica que enfrentó. Fotografía: Instagram Linda Liz. (Instagram/Instagram)

