Lynda Díaz y su esposo muestran los trofeos que se han ganado en campeonato de salsa

Lynda Díaz competirá de nuevo este jueves, pero ya no con su esposo Anthony Alfonso

Por Silvia Núñez
Lynda Díaz en su competencia de baile internacional.
Lynda Díaz en su primer día en la competencia de baile internacional. (redes/Instagram)

La aventura internacional de Lynda Díaz y su esposo, Anthony Alfonso, en el campeonato de salsa The Summit Championship, en Nueva Jersey, sigue dejando grandes alegrías.

Al cierre de las competencias de este miércoles, la pareja, junto a su academia de baile Salsa Ninja, celebró en grande tras ganar varios trofeos.

Lynda Díaz y su esposo junto con su academia de baile ya van ganando seis trofeos en la competencia de baile internacional.
Lynda Díaz y su esposo junto con su academia de baile ya van ganando seis trofeos en la competencia de baile internacional. (redes/Instagram)

La exparticipante de Mira quién baila compartió en sus redes sociales una fotografía en la que aparece junto a su esposo, su coreógrafo y seis trofeos, reflejo del esfuerzo y la preparación que los llevó a competir fuera del país.

“Muy felices, sí se pudo”, escribió Lynda, visiblemente emocionada por el logro alcanzado.

Sigue la competencia

Lejos de conformarse, la expresentadora se alista este jueves para su segundo y último día de competencia.

“Emocionada, pero sí ya estoy muy cansada, ha sido de locos”, confesó a sus seguidores.

Para esta presentación final, Lynda eligió un vestido rosado que ya había usado durante su paso por Mira quién baila, al que le agregó accesorios en el cabello para darle un toque aún más llamativo.

En esta ocasión, sin embargo, no bailará con su esposo, sino junto a su entrenador, con quien buscará cerrar su participación por todo lo alto.

