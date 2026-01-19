Lynda Díaz reflexiona sobre las propuestas que recibe: “Se vuelve cansado”

Acostumbrada a estar en el centro de la atención, Lynda Díaz reflexionó sobre el otro lado de la fama y admitió que la avalancha de consejos y propuestas que recibe a diario puede llegar a resultar agotadora.

A través de su cuenta de Instagram, la presentadora expresó que, al momento de recibir consejos, lo primero y más importante es investigar a fondo antes de dejarse influenciar.

“Si se trata de generar mucho dinero, asegúrate de que esa persona sea íntegra y, sobre todo, que realmente haya sido exitosa y hoy sea económicamente estable. Investiga a profundidad”, escribió.

Díaz señaló que este mismo criterio debe aplicarse cuando se trata de consejos de pareja.

“No todos los que hablan de amor saben construir una relación sana y duradera. También vemos personas dando consejos sobre cómo cuidar el cuerpo cuando ni siquiera cuidan el suyo. Y el tema más delicado: la religión. Predicar a Dios mientras se lleva una vida desordenada, llena de excesos, es una gran contradicción”, detalló.

En su reflexión, la exreina de belleza exhortó al público a no dejarse llevar por las apariencias y a ser más precavidos. “Cuando algo suena demasiado bueno, demasiado fácil o demasiado perfecto, buscar una segunda opinión puede salvarte de cometer un grave error”, afirmó.

Finalmente, la exparticipante de Mira Quién Baila confesó que desde hace años recibe consejos y ofertas constantemente, situación que, aunque agradece, reconoce que llega a ser agotadora. “Y la verdad, se vuelve cansado. Gracias por pensar en mí, pero no es de mi interés”, concluyó.