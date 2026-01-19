Teleguía Farándula

Lynda Díaz reflexiona sobre las propuestas que recibe: “Se vuelve cansado”

A través de redes sociales, Lynda Díaz habló sobre el cansancio que le generan las constantes ofertas y consejos que recibe

Por Fabiola Montoya Salas

Acostumbrada a estar en el centro de la atención, Lynda Díaz reflexionó sobre el otro lado de la fama y admitió que la avalancha de consejos y propuestas que recibe a diario puede llegar a resultar agotadora.

Lynda Díaz, modelo y expresentadora de Teletica.
Lynda Díaz reflexionó sobre el otro lado de la fama y el cansancio que le generan las constantes propuestas que recibe.

A través de su cuenta de Instagram, la presentadora expresó que, al momento de recibir consejos, lo primero y más importante es investigar a fondo antes de dejarse influenciar.

“Si se trata de generar mucho dinero, asegúrate de que esa persona sea íntegra y, sobre todo, que realmente haya sido exitosa y hoy sea económicamente estable. Investiga a profundidad”, escribió.

Lynda Díaz, modelo y expresentadora de Teletica.
La presentadora compartió un mensaje en redes sociales en el que llamó a investigar antes de aceptar consejos.

Díaz señaló que este mismo criterio debe aplicarse cuando se trata de consejos de pareja.

Lynda díaz
Este fue el mensaje de Lynda Díaz. (Lynda díaz /lynda díaz)

“No todos los que hablan de amor saben construir una relación sana y duradera. También vemos personas dando consejos sobre cómo cuidar el cuerpo cuando ni siquiera cuidan el suyo. Y el tema más delicado: la religión. Predicar a Dios mientras se lleva una vida desordenada, llena de excesos, es una gran contradicción”, detalló.

En su reflexión, la exreina de belleza exhortó al público a no dejarse llevar por las apariencias y a ser más precavidos. “Cuando algo suena demasiado bueno, demasiado fácil o demasiado perfecto, buscar una segunda opinión puede salvarte de cometer un grave error”, afirmó.

Finalmente, la exparticipante de Mira Quién Baila confesó que desde hace años recibe consejos y ofertas constantemente, situación que, aunque agradece, reconoce que llega a ser agotadora. “Y la verdad, se vuelve cansado. Gracias por pensar en mí, pero no es de mi interés”, concluyó.

