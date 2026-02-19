Lynda Díaz celebró así la noticia de que será abuela por segunda vez

Lynda Díaz está brincando en un pie luego de enterarse de que será abuela por segunda vez, ya que su hija mayor, Linda Liz Díaz, espera su primer hijo.

Ocho años después de haber debutado en ese rol con Ellie, la hija de Coco Roper, la exmodelo celebró con bombos y platillos la llegada del nuevo integrante a su familia.

Lynda Díaz reventó en llanto tras conocer que Linda Liz espera bebé. Fotografía: Instagram Lynda Díaz. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: A Lynda Díaz la sorprendió una tierna noticia; ¡muchas felicidades!

Lynda Díaz celebra que será abuela por segunda vez

En Instagram, Lynda expresó lo que siente luego de conocer la noticia, que la sorprendió este miércoles por la noche.

“Feliz y muy afortunada en ser abuela por segunda vez, esperando con mucha ilusión”, refirió.

Tras eso, dijo lo que significa este nuevo bebé para ellos. “(Es) Una verdadera bendición para toda nuestra familia”, consideró.

Lynda Díaz llora tras recibir una gran noticia

La exparticipante de Mira quién baila recibió la noticia de una forma bastante tierna: una cajita con escarpines y una prueba de embarazo que confirmaba el embarazo.

LEA MÁS: Lynda Díaz mostró el regalo que la derritió este San Valentín

Al percatarse de ello, Lynda se emocionó tanto que llegó hasta las lágrimas al abrazar a su hija.

Linda Liz dio a conocer que espera bebé casi cuatro meses después de haberse casado con el estadounidense Colby Wat.