A un año de casada, Cristina Alfaro recordó la etapa más dura tras hacer pública su relación con Austin Berry

Cristina Alfaro, esposa del exfutbolista Austin Berry, recordó hace unos días una etapa de su vida que le genera nostalgia: cuando tenía 35 años y vivía una realidad completamente distinta.
En una entrevista con La Teja, se le consultó sobre esa fotografía, cómo su relación con Austin fue criticada desde el inicio y la mujer en la que se ha convertido.
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“Siempre he sido como muy alegre y la verdad que siempre he tratado de disfrutar y llevar en mi saco de vida los momentos más alegres, porque todos pasamos por momentos duros, difíciles, feos, pero yo trato de siempre cargar lo bonito.
“Cuando vi esa foto primero pensé: ‘¡wow! qué delgada que estaba’, lo cual no quiero volver a estar así de delgada porque ya a mi edad no, ya me colgaría todo y la verdad es que no", nos contó entre risas.
En ese momento de su vida, tenía a sus hijos pequeños y una serie de sueños que hoy reconoce con claridad: vivir plenamente, convertirse en abuela, compartir con una pareja estable y crecer profesionalmente.
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Lo más duro: críticas, comparaciones y señalamientos
Sin embargo, no todo ha sido positivo. La etapa más difícil llegó cuando su relación con Berry se hizo pública. La exposición mediática vino acompañada de críticas constantes, comparaciones y juicios que marcaron profundamente su experiencia.
“Fue un poquito difícil acostumbrarme a que la gente no superara el divorcio de él y las comparaciones porque las mujeres siguen comparando, no entiendo por qué.
“Yo vengo de un divorcio y nunca me he comparado ni me comparé nunca con la amante de mi exesposo, ni mucho menos con la exesposa de Austin o con las otras mamás de las hijas de él, que me llevo superbién, me siento, comparto y hablo”, detalló.
Además, explicó que conoció a Berry aproximadamente cinco años después del divorcio de él, cuando ella ya llevaba cerca de cuatro años separada.
Amor, seguridad y una nueva etapa
Pese a todo, la relación logró mantenerse fortalecida. La pareja lleva alrededor de nueve años junta y decidió dar el paso al matrimonio en diciembre de 2024, consolidando un vínculo basado en el respeto, la admiración y el acompañamiento mutuo.
En algún momento una persona llegó a criticar su elección haciendo una comparación con su exmarido, algo a lo que reaccionó de inmediato.
“Hoy tengo un hombre maravilloso y a quien tiene que gustarle es a mí, y a mí me encanta, me fascina, me vuelve loca, me tiene enamoradísima, me trata superbién y creo que eso es lo más importante en la vida. Al final, un físico se acaba y lo que queda es la persona que te chinea, te acompaña, que te trae, que te cuida y eso es lo más importante”, indicó.
Bienestar, disciplina y una vida activa
Actualmente, a sus 52 años, Cristina mantiene un estilo de vida activo, enfocado en el bienestar físico y emocional. Practica ejercicio, anda en bicicleta y combina su trabajo como diseñadora de modas con el cuidado de su hogar.
También reveló que sigue un plan de nutrición guiado por profesionales, enfocado en mejorar su composición corporal.
“Con los cambios hormonales, ya a mi edad, sí es un poco más difícil, pero con la profesional se está trabajando en más masa muscular y menos grasa, no tomo pastillas para nada, excepto vitaminas”, mencionó.
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Claves para una relación con estabilidad
Finalmente, Cristina compartió su visión sobre las bases de una relación sólida y duradera, enviando un mensaje a quienes buscan construir una vida en pareja.
“Primero que nada, Dios tiene que ser el centro de esa unión, y dos, creo que tener esa confianza de poder hablar. Uno nunca tiene que acostarse con esa duda de que ¿por qué no le dije esto? O sentirse molesto, uno tiene que hablar y tratar de ser muy amigos", señaló.
Actualmente, ambos comparten actividades como el deporte, mantienen una relación cercana basada en la amistad y se acompañan en su día a día, aspectos que ella considera fundamentales.