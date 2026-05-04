Video de Jair Cruz y Jalé Berahimi revive años después y sorprende lo que él dijo sobre el tema

(Cortesía CRC)

Un video que muchos creían enterrado volvió a encender las redes sociales y puso otra vez en el ojo público a Jair Cruz y a la periodista Jalé Berahimi.

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Todo empezó cuando un usuario identificado como Usiel compartió un trend en Instagram con una frase que decía: “Cuando me borran la memoria, pero significa que puedo volver a ver este video por primera vez”, seguido del recordado momento entre ambos.

El clip no tardó en hacerse viral otra vez.

El origen del momento

La escena ocurrió en el 2009, durante las fiestas de Esparza, cuando Berahimi trabajaba como reportera del programa Intrusos de la Farándula de canal 6.

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En ese momento, la periodista le preguntó a Cruz si ya se había hecho la vasectomía, debido a que el locutor tiene varios hijos.

La reacción fue inmediata: “¿A usted qué le importa?”, respondió visiblemente molesto, de hecho le dijo que cuando ella se la pagara lo iba a hacer.

Jair Cruz no lo olvida

A pesar de que han pasado los años, el video sigue persiguiendo al locutor. Por eso, La Teja lo contactó y le mostró nuevamente el clip que hoy vuelve a circular y nos respondió:

“Eso fue en el 2009, en fiestas de Esparza, en julio. No es algo que realmente me haga sentir mucho orgullo”, confesó.

Además, reconoció que en ese momento era otra persona.

“Era más joven, más inmaduro y aunque mi respuesta fue ‘ocurrente’, fue tonto de mi parte”, agregó.

Un episodio que ya cerraron

Cruz también recordó que la situación generó una ola de comentarios en su momento, tanto a favor como en contra.

“Esto causó tanto para Jalé como para mí, miles de opiniones”, explicó.

Sin embargo, con el paso del tiempo lograron dejar atrás el episodio.

“Cuando ella entró a El Chinamo de Teletica, ahí nos disculpamos ambos. No tenemos relación, ni buena, ni mala, pero eso ya quedó cerrado hace años”, aseguró.

Jair Cruz: 'Jalé ¿a ud que le importa?'

Un video que no lo suelta

Aunque el tema parecía superado, el locutor reconoce que el video sigue apareciendo constantemente.

“Regularmente cada año gente nueva me envía este video. Nada que hacer”, comentó.

Lo cierto es que, más de una década después, aquel momento sigue dando de qué hablar y demuestra cómo un instante frente a cámaras puede quedar marcado para siempre.