Jair Cruz y Tavo Gamboa llegan como intrusos a noticiero

Los locutores Jair Cruz y Gustavo “Tavo” Gamboa se juntaron este viernes para presentar el noticiero de La Teja 4:13 Informativo.

Jair Cruz y Tavo Gamboa presentaron este viernes 4:13 Informativo. (Captura/Captura)

Cruz y Gamboa son viejos conocidos de la radio y este viernes presentaron el programa junto a Adrián Granados debido a la ausencia de Sara López, Sophia Umaña y Lucho Retana.

De hecho, los “intrusos” iniciaron el espacio, que se transmite de lunes a viernes a las 4:13 de la tarde, con un porte periodístico que llamó mucho la atención.

LEA MÁS: La Teja le pone humor a las noticias con el estreno de 4:13

“Señores y señoras, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a este ‘notiserio’ donde que no sabemos absolutamente porqué nos han invitado y porqué estamos acá”, dijo Jair con su particular estilo humorístico.

Tavo le siguió la broma a su amigo. “Si quiero decirle algo a los videntes: ¿qué estamos haciendo aquí? Usted no lo sabe, nosotros tampoco”, afirmó Gamboa.

Minutos después a la dupla se unió Adrián Granados, quien le siguió el tono hilarante a la situación indicando que los invitaron a ellos porque eran los únicos que no tenían nada qué hacer un viernes por la tarde.

LEA MÁS: Sophia Umaña hizo una confesión personal y Sara López sudó más de la cuenta en el estreno de 4:13

4:13 Informativo se transmite a través de las redes sociales y el canal de YouTube de La Teja.