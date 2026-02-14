Sophia Umaña hizo una confesión personal y Sara López sudó más de la cuenta en el estreno de 4:13

Una nueva opción muy divertida para entretenerse en las horas pico de la tarde debutó este viernes 13 de febrero en plataformas digitales.

Se trata de 4:13 Informativo, el nuevo programa de La Teja que mezcla humor, actualidad y entretenimiento.

El espacio marcó el regreso a cámaras de los queridos humoristas Adrián Granados y Lucho Retana, junto a las bellas presentadoras y creadoras de contenido Sara López y Sophia Umaña.

Lucho Retana, Sophia Umaña, Adrián Granados y Sara López son las voces y caras de 4:13 Informativo. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El programa se transmitirá de lunes a viernes a las 4:13 p.m. por las redes sociales de La Teja y el YouTube de La Teja.

Sophia Umaña soltó anécdota de San Valentín que dio de qué hablar

En el programa de estreno, Sophia Umaña sorprendió al contar una historia personal relacionada con el Día del Amor y la Amistad.

“Tengo una historia”, dijo Sophi, despertando la curiosidad de sus compañeros.

“A mí me pasó una vez, era el 14 de febrero, que me dijeron que saliéramos a una cenita. Yo me voy a comprar algo para ponerme bien bonita, un vestido bonito, la mañana de ese 14 de febrero, cuando (de pronto) me dice el susodicho: ‘ay vieras, tengo que trabajar hoy (ese Día de San Valentín) en la noche. Salgamos mañana 15′”, contó Umaña entre risas.

Como era de esperarse, Lucho Retana no dejó pasar la oportunidad para meter cuchara con su característico humor, insinuando que al galán no le habían pagado ese día.

El programa se estrenó sin Sara López porque una presa en Circunvalación le impidió llegar a tiempo. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“En ese momento no era novio mío, solo estábamos saliendo”, aclaró Sophia, provocando carcajadas en el set.

Sara López sufrió en la presa antes de salir al aire

La otra protagonista del estreno fue Sara López, quien no pudo arrancar con el programa a tiempo por una situación que muchos ticos conocen bien: las presas en Circunvalación.

La presentadora llegó a las 4:30 p.m., cerca de 15 minutos después del inicio.

“Salí de mi casa a las 3 de la tarde en punto y dije que en 20 minutos llegaba. Duré hora y media. Hubo un choque en Circunvalación por la Universidad San Judas Tadeo”, explicó Sara, quien tenía que trasladarse de Pavas a Llorente de Tibás, donde está el set del programa.

Luego agregó: “Estoy muy emocionada (por regresar al aire con un nuevo programa) por supuesto que fue un agobio vivir lo que muchos nos topamos todos los días con estas presas en Circunvalación. Ni modo”.

4:13 Informativo se transmite desde las instalaciones de Grupo Nación. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Humor, actualidad y química en pantalla

El primer programa de 4:13 Informativo se caracterizó por anécdotas divertidas, bromas entre los presentadores y el ácido —pero muy querido— humor de Adrián Granados y Lucho Retana.

La propuesta toma noticias nacionales e internacionales y las comenta con un toque relajado y cercano, ideal para quienes buscan desconectarse un rato en medio de la jornada.

Con este debut, La Teja apuesta por un formato digital fresco que combina información y risas en un horario clave para las redes sociales.