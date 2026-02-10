Sara López marca su regreso a los medios con 4:13: “Con ellos nunca se sabe qué puede pasar”

Informativo 4:13 de La Teja está a cargo de Adrián Granados, Sara López, Lucho Retana y Sophia Umaña y se estrena el 13 de febrero 2026. (JOHN DURAN/John Durán)

La comunicadora Sara López regresa a los medios de comunicación con un nuevo proyecto digital que marca una etapa especial en su carrera.

Se trata de 4:13, un programa que se estrenará el próximo viernes 13 de febrero en las redes sociales de La Teja, y que se transmitirá de lunes a viernes a partir de las 4:13 p. m. y hasta las 6 p. m.

Para la exfigura de TDMás, este regreso no ha estado exento de emociones.

“Volver al programa es una mezcla de emociones, porque desde hace muchos meses que lo estamos planeando. Para nosotros es emocionante, pero también está la expectativa de lo que va a pensar el público, y eso sí me genera muchos nervios”, confesó la presentadora.

Lucho Retana y Adrián Granados también forman parte de 4:13. (JOHN DURAN/John Durán)

López explicó que este proyecto representa una nueva oportunidad para reencontrarse con la audiencia, ahora desde un formato digital que mezcla información, conversación y entretenimiento, pensado para acompañar a las personas en plena hora pico.

Aunque el espacio se transmitirá en plataformas como YouTube y redes sociales de La Teja, también tendrá un fuerte enfoque en el audio, ideal para quienes van en presas o cierran su jornada laboral.

Noticia con humor

Sobre la dinámica del programa, Sara adelantó que, aunque el humor será parte esencial, se tratará de un espacio más estructurado que otros proyectos en los que ha participado.

“Trabajar con Lucho y Adriano siempre ha sido una experiencia muy interesante, porque con ellos nunca se sabe qué puede pasar. Pero como es un informativo, será bastante más controlado que muchos de los trabajos que hemos hecho antes”, explicó.

La guapa Sophia Umaña se unió al grupo de comediantes. (JOHN DURAN/John Durán)

También reconoció que 4:13 es un proyecto que irá creciendo con el tiempo y con la respuesta del público.

“Es esperar ver cómo evoluciona el programa, en qué se va convirtiendo y qué tanto la gente nos permite algunas cosas y cuáles no”, señaló.

Finalmente, Sara extendió una invitación tanto a quienes ya la han acompañado en proyectos anteriores como a nuevas audiencias.

“A los amigos de los programas de antes los invito a que nos acompañen, y a los nuevos que nunca nos han visto trabajar juntos, que nos den una oportunidad. La idea es que se encuentren con un producto que los haga pasar una bonita tarde”, concluyó.

El programa 4:13 de La Teja arranca este viernes 13 de febrero a las 4:13 p.m. por las redes sociales. (JOHN DURAN/John Durán)

En 4:13, Sara López compartirá micrófonos con Adrián Granados, Lucho Retana y Sophia Umaña, apostando a una mezcla de actualidad y cercanía con el público, en lo que marca su esperado regreso a los medios digitales.