Presentadora Sophia Umaña habla de su regreso a la pantalla: “Me siento muy motivada y retada”

La presentadora y creadora de contenido Sophia Umaña regresa a la pantalla con un proyecto que promete dar de qué hablar.

Sophi fue parte del canal de paga de Teletica, TD Más, hace algunos años y aunque se mantuvo activa en redes, este regreso es muy esperado por muchos de sus seguidores.

LEA MÁS: La Teja le pone humor a las noticias con el estreno de 4:13

Umaña será parte del programa 4:13, que se estrena este viernes a las 4:13 de la tarde a través del YouTube y las redes sociales de La Teja.

Sophia Umaña será parte del elenco del programa informativo y de humor 4:13. Fotografía: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Además de Sophia, en el elenco están Sara López, Adrián Granados y Lucho Retana. La guapa comunicadora asume este regreso como un desafío profesional y personal.

Un reto profesional fuera del fútbol

Sophia reconoce que este proyecto representa un cambio importante en su carrera, ya que durante mucho tiempo ha estado ligada a programas deportivos sobre fútbol.

“Es todo un reto para mí a nivel profesional compartir el set con estos chicos. Me siento muy motivada y retada. Ellos ya tuvieron sus proyectos juntos y yo soy la nueva”, confesó.

Aunque ya conocía a algunos de sus compañeros nunca había trabajado formalmente con ellos. Fue Adrián quien la contactó personalmente para contarle del proyecto y ella aceptó la propuesta.

¿Qué es 4:13? Un noticiero diferente

Aunque todavía prefiere no encasillar el formato, Sophia adelantó que 4:13 será una especie de noticiero con un enfoque distinto.

“Va a ser una forma diferente de escuchar y ver noticias y lo que pasa en nuestro país”, explicó.

La presentadora asegura que cada integrante le pondrá su propia chispa al programa, por lo que el resultado final sorprenderá a la audiencia.

“Todos somos diferentes y eso le va a dar una sorpresa bonita al público”, añadió.

Lucho Retana, Sophia Umaña, Sara López y Adrián Granados integran el elenco de 4:13. Fotografía: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

LEA MÁS: ¿Celso Borges y la presentadora Sophia Umaña son novios? Ella habló con La Teja y dijo todo esto

La misma Sofi de siempre

Si algo tiene claro Sophia Umaña, es que no pretende cambiar su esencia.

“Es la misma Sofía que ven siempre. Trato de ser la misma en todo lado. En redes saben que mi humor es sarcástico, me gusta molestar con mis seguidores”, dijo entre risas.

Sobre su estilo, asegura que su humor viene “de la calle”, de la forma en que creció y se relaciona con su familia y amigos.

Además, adelantó que con Sara, la otra mujer del grupo, habrá una dinámica especial.

“Somos las mujeres del grupo, vamos a estar apadrinando el poder femenino”, comentó.

Redes sociales y exposición pública

Con experiencia en televisión, streaming y proyectos digitales —incluyendo su etapa en TD Más y espacios ligados al fútbol nacional—, Sophia sabe que la exposición trae tanto aplausos como críticas.

“No cualquiera aguanta. Las redes no son solo lo bonito que uno muestra. He aprendido a manejarlo y que los comentarios no me influyan. Más bien los agarro para vacilar y que mis seguidores se rían”, aseguró.

LEA MÁS: La influencer Sophia Umaña defiende a la Sele ante Chepe Bomba

De cara al estreno de 4:13, ha trabajado fuerte en redes y en la preparación del programa.

“Estoy ansiosa y nerviosa, pero feliz. Es refrescante, porque la gente está cansada de lo mismo y este programa es un proyecto diferente”, afirmó.

Sophia Umaña tuvo un programa deportivo en TD Más hace unos años. Fotografía: Archivo LT.

4:13 se transmitirá de lunes a viernes a las 4:13 de la tarde, a partir de este viernes. El espacio pretende acompañar a la gente en la hora pico entre dosis de humor y noticias.