A Jair Cruz lo siguen las noticias: sale de Venezuela y llega a Colombia cuando se dio la muerte de Yeison Jiménez

Jair Cruz, locutor de 95.9 F.M., ya regresó a la radio después de su paseo por Venezuela. (Rafael Pacheco Granados)

Definitivamente, las noticias no le dan tregua a Jair Cruz. El presentador de El Chinamo ya se encuentra en Costa Rica junto a su novia, Isabel González, luego de un viaje que coincidió con momentos de alta tensión internacional.

La pareja estaba en Venezuela cuando se dio la detención de Nicolás Maduro, lo que les generó temor por posibles problemas para salir del país. Sin embargo, según contó en sus historias de Instagram, todo fluyó mejor de lo esperado.

“La verdad la salida de Venezuela superbién, todo fluye, los aeropuertos están abiertos, todo tranquilo por allá y muy contentos”, relató, dejando claro que, pese al alboroto político, no vivieron ningún inconveniente.

Jair Cruz ya pudo salir de Venezuela

LEA MÁS: (Videos) Jair Cruz nos muestra cómo está Venezuela tras captura de Maduro: “Cancelamos todos los paseos”

Lo inesperado llegó después, durante una escala en Colombia, cuando se enteró de la trágica muerte del cantante Yeison Jiménez, noticia que lo golpeó fuerte no solo como comunicador, sino a nivel personal. Y es que Cruz tuvo la oportunidad de entrevistarlo cuando el artista visitó Costa Rica, un recuerdo que ahora guarda con especial cariño.

“Esta entrevista la realizamos rumbo al aeropuerto Juan Santamaría después de su presentación en Costa Rica. A las 7 a.m., Yeison nos recibió saliendo del hotel. Tengo un grato recuerdo de su energía, su enfoque, sus ganas de éxito y el mucho trabajo que venía realizando para abrirse campo en su género musical”, escribió Jair, quien también envió un mensaje de paz a las familias y fans del cantante y a sus compañeros de vuelo.

LEA MÁS: Esta es la fortuna que dejó Yeison Jiménez antes de fallecer en terrible accidente aéreo

Jair Cruz y su recuerdo junto a Yeison Jiménez

Pese a las noticias duras, el locutor de 95.9 F.M. contó que al final sí pudieron pasear un poco por Mérida, donde percibió un ambiente tranquilo, aunque reconoció que la tensión por el caso Maduro sigue caliente.

Un viaje intenso, cargado de emociones y marcado por hechos que confirman que, a Jair Cruz, las noticias parecen perseguirlo incluso fuera del país.